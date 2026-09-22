La gimnasia, la lucha y el rugby de siete marcan un medallero con posiciones definidas

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Rosario, 21 sep (EFE).- Las finales de la gimnasia rítmica y en trampolín, así como las de lucha grecorromana y rugby de 7 destacaron este lunes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, pero sin cambios en el medallero con Brasil, Argentina y Colombia en la cima.

Brasil lidera con comodidad y hoy María Alexandre destacó con 5 medallas de oro y 4 de plata en la gimnasia artística, más tres oros en la gimnasia trampolín para terminar el día con 193 (79 doradas, 62 plateadas y 52 de bronce).

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Argentina, con su doble conquista en el rugby de 7 con sus Pumas y las Yaguaretes, además del oro en lucha grecorromana del armenio nacionalizado Arsen Julialakyan sigue en el segundo puesto con 174 preseas (46-49-79).

Colombia, ganador de las finales de ciclismo pista en la prueba ómnium femenina con Lina Hernández más dos en gimnasia trampolín y tres platas en lucha grecorromana mantuvo su tercer lugar con 121 metales (43-43-35).

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El cuarto lugar se lo disputan Venezuela y Chile con ventaja para la delegación Vinotint’ gracias a sus tres triunfos en lucha grecorromana para 98 (30-34-34).

Chile acumula 29 medallas de oro, 29 de planta y 37 de bronce para un global de 95. Hoy obtuvo una medalla de plata y dos de bronce. EFE

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