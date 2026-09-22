Fenadismer aconseja a camioneros españoles repostar en España antes de cruzar a Francia

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Madrid, 22 sep (EFE).- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha advertido a los camioneros que hacen trayectos internacionales de la necesidad de llenar los depósitos de sus vehículos antes de cruzar a Francia por problemas de desabastecimiento de diésel.

Esta advertencia, que va dirigida a los más de 20.000 transportistas que cruzan a diario la frontera francesa, viene motivada por los crecientes problemas de desabastecimiento de gasóleo de automoción que se están registrando en una parte significativa de la red de gasolineras del territorio francés.

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Según los datos reportados, el 90 % de las incidencias por falta de carburante se están concentrando específicamente en las estaciones de servicio de la compañía Total Energies, ha apuntado Fenadismer en un comunicado.

A este escenario de escasez, ha añadido la Federación, se suman las advertencias de la Dirección General del Tesoro francesa, que apunta a graves retrasos en las entregas de los proveedores alternativos y a unos costes de transporte marítimo "completamente disparados".

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Por ello, ante el riesgo de que los transportistas españoles pudieran quedarse inmovilizados por falta de carburante en territorio francés, Fenadismer aconseja, como medida preventiva, realizar el llenado completo de los tanques de combustible en las estaciones de servicio españolas antes de abandonar el territorio nacional y que controlen los niveles del depósito con mayor frecuencia de la habitual. EFE