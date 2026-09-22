El registro de donantes de médula ósea se acerca a los 533.000 con 77 nuevos al día

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Madrid, 22 sep (EFE).- En lo que va de año, 18.766 personas, 77 al día, se han inscrito al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), que roza así ya los 533.000, algo más de la mitad de ellos menores de 40 años, según la última memoria de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Como cada Día Mundial del Donante de Médula Ósea, la ONT ha hecho públicos los últimos datos de esta actividad, que vuelve a marcar máximos: en 2025, 486 personas inscritas en el Redmo hicieron efectiva la donación para pacientes en España y en otros 29 países, un 14 % más que en 2024 y la cifra más alta registrada hasta el momento.

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Asimismo, se hicieron 846 peticiones de donación de médula a este registro que gestiona la Fundación Josep Carreras, un 18 % más que el año anterior, otro récord. La probabilidad de encontrar un donante es del 90 %, frente al 82 % que había en 2012 cuando se inició el Plan Nacional de Médula Ósea, y la mediana de tiempo de búsqueda se ha reducido a 26 días.

En la actualidad, además, ocho de cada diez donaciones se realizan con sangre periférica, sin necesidad de puncionar la médula.

En 2025 se incorporaron a Redmo 24.829 nuevos donantes, 68 personas al día, cifra que ya se ha superado en los primeros ocho meses de 2026, cuando otras 18.766 se han sumado al registro, que ya acumula un total de 532.996.

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Por comunidades, destacan Cataluña, Madrid y Andalucía en números absolutos, con 5.953, 4.719 y 3.393, respectivamente; sin embargo, por tasa de donantes por 100.000 habitantes, las mayores cifras las presentan Extremadura (465,6); Murcia (317,3) y Castilla-La Mancha (301,8).

El aumento de las donaciones efectivas responde al crecimiento del Redmo, pero también a las mejoras introducidas en los tipajes (caracterización genética de los donantes) y a la incorporación de personas más jóvenes.

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Frente al 30 % de donantes menores de 40 años que había en 2012, hoy son ya el 52 %. La media de edad de los que engrosaron Redmo en 2025 fue de 27 años, si bien sólo un tercio de los inscritos son varones (36 %).

Junto al número de donantes, también ha crecido la autosuficiencia: actualmente, el 26 % de los pacientes en España recibe médula ósea de un donante español, lo que reduce la dependencia de registros internacionales y contribuye a la sostenibilidad económica del programa.

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A ello se suman 60.897 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU) donadas y almacenadas en bancos públicos españoles.

De ellas, se han identificado aquellas de mayor calidad (aproximadamente el 7%) y realizado un esfuerzo de caracterización en el Proyecto R2S ('Ready 2 Ship') del Plan Nacional de SCU, con el objetivo de tenerlas rápidamente disponibles para su liberación cuando se necesiten alternativas para un trasplante de forma urgente.

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Respecto a la actividad de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), en 2025 se realizaron 3.619 procedimientos, de los que el 55 % se efectuaron con células del propio paciente (autólogos) y el resto fueron posibles gracias a un donante (alogénicos).

De estos últimos, 794 fueron de donantes voluntarios no emparentados con el receptor, la cifra más alta de la serie histórica.

Más de 44 millones de personas están inscritas en los 99 registros que integran la Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA, por sus siglas en ingles), de la que forma parte Redmo.

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El español ocupa la quinta posición de Europa y la decimotercera mundial a nivel de donantes inscritos; en efectividad, es el séptimo europeo, con una donación efectiva por cada 1.245 donantes registrados.

Sólo en 2025, coordinó la donación para 790 pacientes españoles y 270 pacientes de 29 países, gestionó el envío de 52 unidades de SCU a personas que lo necesitaban, la mayoría internacionales (75 %).

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Con todo, la nueva Estrategia Nacional de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y Terapias Celulares 2027-2031 (ENTPH-TerCel) que acaba de salir a consulta pública busca seguir mejorando el acceso al trasplante de médula ósea. EFE