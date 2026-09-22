El jurado declara culpable al hombre que asesinó a su suegro en Aranda de Duero (Burgos)

Guardar

Burgos, 22 sep (EFE).- El Tribunal del Jurado emitió anoche un veredicto de culpabilidad por unanimidad contra el hombre acusado de matar a su suegro de doce cuchilladas en Aranda de Duero (Burgos) en 2024 y rechazó cualquier posibilidad de suspensión de condena o de concesión de indulto.

Apoyados en las declaraciones de los vecinos y testigos, en los testimonios de los agentes de policía y los informes de los médicos forenses, descartan que sufriera alteración y descartan el intento de la defensa de argumentar que sufrió un brote psicótico.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el jurado valoró como circunstancia favorable su reconocimiento de los hechos y la consignación de 66.000 euros realizada por su defensa para hacer frente de manera parcial a las indemnizaciones civiles.

Los puntos del veredicto definitivo señalan por unanimidad al acusado como autor de los delitos de asesinato al dar muerte a su suegro sin que pudiera defenderse.

PUBLICIDAD

También allanamiento de morada por entrar sin autorización, con las llaves que quitó a su víctima, en el domicilio donde residían su mujer y su hija con la víctima y su esposa.

El jurado popular también apunta a la comisión de delitos de robo con violencia, al considerar que el acusado se apoderó de diversos efectos personales, empleando la fuerza y la agresión directa contra las víctimas.

PUBLICIDAD

Otro delito que parece probado, según el veredicto, es el de uso de vehículo ajeno y falsedad documental ya que sustrajo sin permiso un vehículo de la empresa en la que trabajaba para huir hasta Carabias (Segovia).

En esa huida, el jurado considera que arremetió contra un vehículo policial y causó lesiones a varios agentes, lo que supondría también un delito de atentado y otro de lesiones a la autoridad. EFE

PUBLICIDAD

psb/mr/mcm