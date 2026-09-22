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28-6. Los Rams olvidan Australia y se reactivan en Los Ángeles

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Chicago (EE.UU.), 21 sep (EFE).- Los Ángeles Rams dejaron atrás este lunes la derrota sufrida en Melbourne (Australia) contra los San Francisco 49ers en la jornada inaugural de la NFL y se reactivaron con un contundente 28-6 a los New York Giants en el SoFi Stadium angelino.

En un estadio eufórico por el regreso de Aaron Donald, por primera vez desde que anunció su retirada en 2023, los Rams se pasearon liderados por Matthew Stafford, que lanzó para 327 yardas, completó 22 de 31 envíos, dio cuatro pases de anotación y sufrió una interceptación.

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Davante Adams fue su principal socio, con ocho recepciones para 195 yardas y dos 'touchdowns'.

Por tierra, encabezados por Kyren Williams, los Rams sumaron 163 yardas por las modestas 52 de los Giants.

Los neoyorquinos llegaban a Los Ángeles tras una sólida victoria contra los Dallas Cowboys, pero su entusiasmo se cortó por completo en la primera posesión, cuando el mariscal de campo Jaxson Dart sufrió una peligrosa hiperextensión de la rodilla izquierda.

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Fue obligado a dejar el partido y no regresaría a competir. Eso sí, el 'QB' siguió el resto del encuentro en el banquillo, muchas veces de pie, una señal de esperanza para Nueva York.

Le sustituyó Jameis Winston y sufrió ante la feroz defensa de los Rams. No pasó de las 111 yardas, con 11 de 27 en pases y fue interceptado una vez.

Las únicas anotaciones de los Giants llegaron gracias al pie del pateador Dominic Zvada.

Se jugó en un SoFi Stadium repleto, en el que Myles Garrett, dos veces mejor jugador defensivo de la NFL, estuvo en el palco mientras sigue con su proceso de recuperación por un problema de rodilla.

Los Rams tampoco pudieron contar con su receptor estelar Puka Nacua, pero entre las estrellas presentes en los palcos estuvieron figuras de la NBA como Russell Westbrook y DeMar DeRozan, entre otros.

La segunda semana de la NFL dejó un triunfo de carácter de los Kansas City Chiefs, que superaron en la prórroga a los Indianapolis Colts con un gol de campo definitivo de Harrison Butker. Patrick Mahomes lanzó para 347 yardas y tres pases de 'touchdown' para Kansas City.

También fue una jornada marcada por lesiones, con Jayden Daniels retirado tras sufrir una luxación en el codo izquierdo en la derrota 37-20 de los Washington Commanders ante los Dallas Cowboys, y Caleb Williams abandonando el campo en camilla en el 9-3 de los Minnesota Vikings contra los Chicago Bears.

Los Philadelphia Eagles remontaron para imponerse 24-20 a los Tennessee Titans con un pase decisivo de Jalen Hurts para Darius Cooper, mientras que los Baltimore Ravens cayeron 24-17 ante los New Orleans Saints.

Seattle ganó 31-7 a Arizona y San Francisco venció 35-13 a Miami para mantener su pleno de victorias. EFE

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