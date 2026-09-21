Irene Márquez, Premio Nacional de Cómic: "Un premio así es una garantía para continuar"

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Madrid, 21 sep (EFE).- La dibujante Irene Márquez, que se ha alzado este lunes con el Premio Nacional de Cómic 2026, decía estar aún "en shock" pocos minutos después de que se conociera la noticia: "No solo es lo que significa a nivel de prestigio, sino también la garantía de poder continuar, al menos unos años", ha dicho a EFE.

Márquez (Valdepeñas, Ciudad Real, 1990) ha sido galardonada con este premio que otorga el ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, por su obra ‘La muerte de Irene Márquez’ (Autsaider Cómics), la segunda que publica después de 'Esto no está bien' (2020).

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El jurado ha destacado "la audacia y originalidad estética, maestría en el uso del humor y una voz singular e iconoclasta que, con una sorprendente jocosidad, nos enfrenta a esa amarga realidad que nos iguala a todos".

La autora ha asegurado que la obra premiada, que el jurado define como "cómic alternativo", es un compendio de historias de diferente longitud, tiras de cómic, chistes, ilustraciones, fotos o dibujos; un "tutti frutti" de medios en torno a la muerte como idea creativa y que está presente en muchos aspectos de la vida.

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"No es autoayuda ni nada para encajarlo mejor", ha subrayado Márquez, que utiliza grandes dosis de humor negro.

La autora empezó haciendo humor gráfico para redes sociales en 2016 y un año más tarde comenzó a colaborar de manera habitual con la revista ‘El Jueves’, donde, desde 2018, tiene su propia sección semanal de tiras de humor negro, ‘Te has Pasado’.

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"Siempre me he querido dedicar al dibujo y la narración y al cómic desde que supe que existía", ha afirmado. Aunque reconoce que le gusta el cómic underground americano, dice que su inspiración viene de todas partes, del cómic pero también de la literatura, del cine y de situaciones cotidianas.

Márquez cree que en los últimos años se está valorando más el talento de autores de cómic en España. "Hay mucho talento pero en el momento en que las condiciones no son buenas, ese talento emigra o incluso se desvanece", ha advertido.

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Sobre las redes sociales, las ha comparado con los antiguos fanzines en cuanto a la posibilidad que suponen de "llegar a la gente sin que nadie de un duro por ti, pero en este caso sin límites, te pueden leer en América Latina", ha afirmado. Aunque le han venido bien, dice que ahora las tiene algo abandonadas.

El jurado ha dicho de Márquez que "camina con éxito sobre la fina línea entre lo incorrecto, lo brutal y la carcajada, logrando un equilibrio casi imposible: el de inquietar, helar la sonrisa y subvertir los límites del humor contemporáneo".EFE

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