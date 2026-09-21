Golpe a una red que estafaba a aerolíneas con reclamaciones falsas de equipajes perdidos

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Madrid, 21 sep (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal dedicado a estafar a compañías aéreas con reclamaciones falsas por pérdidas de equipaje, en una operación en la que están investigadas 22 personas por defraudar más de 90.000 euros.

La red utilizaba a menores para sacar las maletas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas que luego reclamaban en los mostradores como perdidas.

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Según informa la comandancia de Madrid, la investigación se inició en mayo cuando una aerolínea se percató que tenía hasta 71 reclamaciones por pérdida de equipaje, por un valor de entre 1.500 y 1.800 euros, superando los 90.000 euros en pérdidas.

Todas las reclamaciones compartían un nexo en común, utilizaban el mismo número de teléfono o correo electrónico.

La Guardia Civil confirmó el modus operandi de este grupo criminal que consistía en facturar equipajes en vuelos nacionales de bajo coste donde reclamaban falsamente la pérdida del equipaje facturado.

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Para realizar dicho acto delictivo, utilizaban a menores de edad quienes se encargaban de sacar las maletas del aeropuerto mientras un miembro de la familia mayor de edad interponía la reclamación por pérdida.

Una vez que la compañía realizaba las comprobaciones oportunas y no localizaban el equipaje, procedían al abono correspondiente.

La mayoría de los investigados cuenta con antecedentes previos. EFE