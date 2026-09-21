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El exjefe de Policía de Aguas afirma que la CHJ no ordenó vigilancia especial del dominio hidráulico el dia de la dana

30/04/2025 Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Valencia. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
30/04/2025 Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Valencia. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
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El exjefe de la Policía de Aguas de la Confederación Hidrógrafica del Júcar (CHJ) ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que la Confederación no ordenó ninguna vigilancia especial del dominio público hidráulico el día de la riada.

El excargo de la CHJ se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

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El testigo, quien ha concretado que en el momento de la riada se dedicaba a la gestión de los colectivos de guardias fluviales y agentes medioambientales de la CHJ, ha explicado que el día de la dana hicieron sus gestiones "ordinarias" y ha agregado que desde el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) "no pidieron ayuda".

En esta línea, ha indicado que no hubo ninguna instrucción del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), o al menos a él no le llegó nada, ni tampoco tuvo contacto con Pradas o Argüeso. No habló con ningún alcalde, ha agregado.

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El testigo, quien ha concretado que no estuvo conectado a la reunión del Cecopi, ha afirmado que por la mañana realizó una revisión "rutinaria" en la zona de Gandia y después estuvo vigilando lo ocurría "en el ordenador". Estuvo viendo los valores de la presa de Forata, que eran 10 veces superiores a lo normal en estos casos, ha dicho. Y confirmó estos datos con la Comisaría.

También ha comentado que desde la CHJ no mandaron a sus agentes a vigilar barrancos y, al respecto, ha explicado que la función de ellos, como Policía de Aguas, es la gestión y protección del dominio público hidráulico.

Ha señalado que "no hubo ninguna instrucción interna de la CHJ con anterioridad al 29-O" y tampoco le constaba que la Confederación ordenara ninguna vigilancia especial del dominio público hidráulico.

Además, ha dicho que "nadie" le comunicó que alguna estación de aforo se hubiera caído y lo supo al día siguiente. "La vigilancia de los cauces se realiza todo el año aunque el servicio es muy deficitario de personal", ha añadido. Y ha apostillado: "Los arrastres que se produjeron el 2- O y que obstruyeron las obras de paso eran elementos que no estaban dentro de los cauces".

GRUPO DE WHATSAPP

El testigo ha indicado que el día de la dana estuvo activo en un grupo de WhatsApp llamado 'Los del Río' y que con la Comisaría de Aguas estuvo hablando respecto de Forata sobre los datos. "Fue por la tarde", ha indicado, sin poder precisar la hora.

Preguntado por si a través de ese grupo de mensajería recibió fotografías y vídeos en tiempo real de las crecidas, como el desbordamiento del barranco de Llombai por la mañana o la crecida del Magro por la tarde, ha contestado que con precisión no se acordaba pero que sí que llovía mucho.

Sobre la información gráfica recibida ha señalado que "normalmente, si es interesante o hay algo llamativo, lo envío a la Comisaría de Aguas pero más a nivel informativo que por otra cosa", ha detallado.

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EuropaPress

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