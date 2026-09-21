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Armengol llama a reivindicar la paz desde el Congreso siguiendo el legado de Pau Casals

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Madrid, 21 sep (EFE).- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reivindicado este lunes la Cámara Baja como lugar para el "diálogo y entendimiento" desde el que reivindicar la paz y crear sociedades "más justas" y ha ensalzado la figura del músico Pau Casals (1876-1973) como ejemplo a seguir por su compromiso con la democracia, libertad y los derechos humanos.

El Congreso ha celebrado por primera vez el Día Internacional para la Paz con un homenaje al músico catalán Pau Casals en el que se ha ensalzado su talento como músico y su compromiso con la paz y los valores democráticos.

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Un acto que ha reunido a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a expresidentes del Congreso, a ministros del Ejecutivo y a diputados y senadores, y que ha sido presentado por el periodista Iñaki Gabilondo y la cantante Ana Belén.

"Hoy queremos que esta Cámara sea también un lugar desde el que reivindicar la paz y recordar que la construcción de sociedades más justas y libres es una tarea que nos corresponde a todas y a todos", ha destacado Armengol.

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Para, a renglón seguido, lamentar que el mundo alcance la cifra más alta de conflictos armados en la última década, principalmente con la guerra en la Franja de Gaza en la que Israel "asesina a un niño al día desde que se firmó el alto el fuego".

Armengol ha destacado que en la esencia del Congreso "se guarde el diálogo, el acuerdo, la palabra y el entendimiento entre distintos", una "comunión", ha opinado, dirigida a buscar "una vida mejor para todas y todos bajo el paraguas" de la democracia "en acuciantes tiempos".

Ha definido a Casals como "un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos".

"Fue, también, una voz que entendió que la cultura y la identidad no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia", ha añadido la presidenta del Congreso.

Durante el acto, el músico Ettore Pagano ha interpretado distintas piezas musicales con el violonchelo Gofriller de Pau Casals, fabricado en 1733, acompañado al piano por la concertista japonesa Yoko Suzuki.EFE

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