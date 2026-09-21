Albares urge a los socios a aprobar el catalán en la UE: No hay ningún interés nacional en juego ni "objeción legítima"

28/08/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en el Congreso de los Diputados, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España). Albares ha intervenido por la mañana ante la Comisión de Asuntos Exteriores para informar sobre la gestión de sus competencias en relación con los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio y días posteriores. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha urgido este lunes a los socios que aún tienen reticencias a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego a que las dejen de lado, esgrimiendo que no están en juego intereses nacionales y que no existe ninguna "objeción legítima", más allá de las de carácter partidista.

Así lo ha afirmado en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press, la víspera de que la solicitud de incluir a las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE vuelva a estar sobre la mesa en el Consejo de Asuntos Generales, si bien no está previsto un debate propiamente dicho ni una votación al respecto de esta cuestión, que requiere la unanimidad de los Veintisiete para salir adelante.

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En esta reunión, ha explicado Albares, "España va a dejar muy claro que somos totalmente favorables a la ampliación", "algo positivo" que ha venido impulsando, pero también que "es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego".

"Por lo tanto urgimos al resto de Estados miembros que todavía han solicitado un poco más de tiempo para conformar la unanimidad, que resuelvan este asunto lo antes posible", ha afirmado, asegurando que hay "una mayoría" que está dispuesta a respaldar al Gobierno en esta cuestión, planteada en agosto de 2023 en virtud de los acuerdos con Junts de cara a la nueva legislatura.

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Para el ministro de Asuntos Exteriores, "no hay ningún interés nacional en juego para ellos que tengan que defender retrasando esta decisión". A juicio de Albares, "se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido, y eso es una vergüenza". "No deberían prestarse a hacerle el juego al PP", ha afeado.

CRÍTICAS AL PP

En este sentido, ha vuelto a cargar contra los de Alberto Núñez Feijóo, denunciando que si no hubieran "echado el resto" para conseguir que sus aliados en el Partido Popular Europeo (PPE) que gobiernan en otros países de la UE frenen esta cuestión, "la oficialidad ya estaría".

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Albares ha defendido que el Gobierno ha venido trabajando para resolver las dudas del resto de socios, subrayando que la propuesta que hay sobre la mesa impide que el caso del catalán, el euskera y el gallego pueda sentar un precedente para otras lenguas minoritarias, y que España ya ha expresado su compromiso de asumir el coste de la iniciativa.

"No queda ninguna objeción legítima por parte de ningún Estado de la Unión Europea para dar el paso a la unanimidad" más allá de objeciones "partidistas", ha sostenido, que se ha mostrado "seguro" de que el Gobierno va a "vencer".

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Así las cosas, preguntado sobre cuándo se conseguirá la oficialidad de catalán, euskera y gallego y si podría concretarse antes de que termine la actual legislatura, Albares ha evitado dar fechas. "Yo trabajo para ello, desgraciadamente no le puedo certificar una fecha, pero yo trabajo para ello", ha afirmado. "Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda", ha rematado.