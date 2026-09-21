Albares dice que el Gobierno está actuando con prevención ante el llamamiento para entrar a Ceuta el 23 de septiembre

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que la relación con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, es "frecuente" para abordar el retorno de migrantes en cuanto estén preparados los expedientes y evitar nuevas entradas masivas, en referencia a una convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo a Ceuta.

En declaraciones a 'Canal Sur Radio', recogidas por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha señalado que hay mensajes en redes sociales que, "por el momento, no están calando" ni tienen "el impacto que tuvieron" en la convocatoria para entrar en Ceuta el pasado 30 de julio en la que hubo, según ha denunciado, mucha "desinformación" en base a la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las 'devoluciones en calientes' en las entradas a nado.

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Albares ha explicado que, ante estas nuevas informaciones falsas, han activado desde el Ministerio una "campaña de lucha contra la desinformación". Además, ha dicho que desde los Consulados y la Embajada están en contacto con la prensa marroquí para que transmiten la "información veraz" de que no se puede entrar en Ceuta y Melilla.

El ministro ha afirmado además que está también en contacto con Marruecos y ha solicitado "que se tomen todas las medidas preventivas para conseguir lo mismo que ocurrió el 15 de agosto, donde también se intentó una nueva avalancha y fue un fracaso" gracias a la campaña contra la desinformación y al refuerzo de efectivos en la frontera.

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((Seguirá ampliación))