Abascal dice que Presidencia del Gobierno va al banquillo como una "banda de estafadores"

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Madrid, 21 sep (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este lunes, tras conocer que el juez Juan Carlos Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que este "ha arrastrado" a la Presidencia del Gobierno "al banquillo de los acusados" por "delitos propios de una vulgar banda de estafadores".

"Y su respuesta es amenazar y coaccionar a los jueces, como una vulgar banda de criminales", ha añadido Abascal en un tuit en la red social X, en el que ha señalado también que "España no se merece a esta mafia".

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El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por ese último.

En una rueda de prensa, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha deseado a Begoña Gómez un juicio "justo" y con "todas las garantías" y, tras expresar su respeto a los tribunales, ha señalado que su partido aprecia indicios "racionales" y pruebas "bastantes sólidas" en contra de la mujer del presidente del Gobierno. EFE

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