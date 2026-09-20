Un homenaje a Gata Cattana abre en Granada el Festival de Arte y Literatura Cultur-Alh

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Granada, 20 sep (EFE).- Un homenaje a la poeta y rapera cordobesa Gata Cattana, figura fundamental de la vanguardia reciente, abre mañana lunes el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades de la Universidad de Granada Cultur-Alh, que se celebrará del 21 al 27 de septiembre con la participación de 60 autores y una treintena de actividades gratuitas.

Bajo el título 'Mi libertad no cabe ni en mil jaulas de plata', el acto se presenta como una experiencia simultánea de música y palabra, rasgos esenciales de la obra de Gata Cattana, en la que los asistentes podrán transitar entre la actuación de la rapera y compositora gaditana Carmen Xía y una lectura festiva de la obra de la poeta cordobesa a cargo de Víctor Simón, poeta, rapero e investigador de las relaciones poéticasmusicales en el contexto del rap español y la música urbana contemporánea.

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Previamente, el investigador y divulgador cultural Fran Checha ahondará en la potencia estética, política y literaria de la escritura de la artista y politóloga cordobesa fallecida en 2017, informa la organización.

El Festival inicia la programación de su segunda edición con una apuesta por convertir Granada en un laboratorio de experiencias artísticas a través de una concepción "híbrida, fronteriza y radicalmente contemporánea de la cultura".

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Más de 60 escritores, artistas, filósofos, músicos e historiadores internacionales y más de 30 actividades gratuitas repartidas por toda la ciudad conforman la programación del festival, que se celebra este año bajo el lema 'La vanguardia que fue, la vanguardia que será'.

El certamen ofrece una programación que, en la senda de la tradición de Federico García Lorca, Manuel de Falla, José Val del Omar o José Guerrero, pretende convertir la ciudad durante una semana en un laboratorio de vanguardia contemporánea, según la organización.

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La nueva edición de Cultur-Alh, que arrancó el pasado 22 de junio con la presencia de Margaret Atwood, incluye en su cartel a autores y autoras como John Banville, Silvia Federici, Rita Segato, Lina Meruane, Patrick Boucheron, Juan Villoro, David Trueba, Gabriela Cabezón Cármara, Gabriela Wiener, Sabina Urraca, María Fernanda Ampuero, Hollie McNish, Victoria Szpunberg o Luis García Montero. EFE