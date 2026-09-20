Sánchez recrimina a Feijóo su "sumisión" a Ayuso y su "silencio" en el asunto del ático

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Gavà (Barcelona), 20 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recriminado este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "sumisión" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su "silencio" respecto al asunto del ático adquirido con fondos públicos, que a su entender lo pone en "evidencia".

En su intervención en la fiesta de la Rosa del PSC, que se ha celebrado en Pineda de Gavà (Barcelona), Sánchez se ha referido así a la polémica respecto al ático de Chamberí adquirido por parte de la empresa pública Planifica Madrid.

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"La política de vivienda del PP es la política del ático de Ayuso", ha sentenciado Sánchez en el acto, en el que ha estado acompañado en el escenario por el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa.

"El otro día la señora Ayuso, en un lapsus, dijo 'mi dinero público'. No, no. Mi dinero público, no. Seis millones de euros que se han gastado en el aticazo de Ayuso, que tiene 200 metros de terraza", ha dicho Sánchez.

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El líder del PSOE ha comentado que todavía se desconoce cuál es la versión oficial del PP a este asunto.

"Ayuso dijo que era un despacho oficial; Feijóo, que era una residencia oficial, y falta (Jose María) Aznar, que dirá que es un 'coworking'", ha afirmado, entre risas de los asistentes al mitin.

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"La señora Ayuso nos ha dejado claro algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta, sino que lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene, y menuda sumisión la del señor Feijóo", ha apostillado acto seguido Sánchez.

En opinión de Sánchez, el debate ahora reside en por qué el PP no plantea la dimisión de Ayuso, y ha opinado a renglón seguido: "El aticazo deja en evidencia a la señora Ayuso, pero el silencio deja en evidencia a Feijóo". EFE

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(foto) (vídeo)