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Sánchez afea a PP y Vox su oposición "destructiva" y que actúen con "deslealtad" con Ceuta

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Gavà (Barcelona), 20 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo a PP y a Vox de apostar por el "cuanto peor, mejor" y de ejercer con "deslealtad" una oposición que ha tildado de "destructiva": "Buscan la foto de la crisis, pero no quieren resolver la crisis de Ceuta", ha denunciado.

En el parlamento que ha hecho en la tradicional Fiesta de la Rosa organizada por el PSC en la Pineda de Gavà (Barcelona), Sánchez ha afirmado que "cada nueva crisis es una nueva deslealtad" al Gobierno por parte de los partidos liderados por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

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"Siempre es la misma letanía: cuanto peor, mejor. Son dos siglas, pero la misma agenda de involución y de recortes", ha lamentado el jefe del Ejecutivo, que ha reafirmado su "compromiso con que Ceuta saldrá adelante".

Sánchez también ha hecho referencia a la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', una decisión que, a su juicio, socava la democracia, y ha afirmado que en España nunca habrá "ciudadanos de primera y de segunda" por culpa de la acción política de "candidatos de tercera", de nuevo en alusión a Feijóo y Abascal. EFE

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