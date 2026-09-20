Queman una 'estelada' colgada en un edificio del siglo XIII protegido de Cadaqués (Girona)

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Barcelona, 20 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Cadaqués (Girona) ha denunciado un acto vandálico ocurrido la madrugada de este domingo en el que se ha quemado una 'estelada' -bandera independentista- colgada en la Torre des Baluard, un edificio del siglo XIII catalogado como bien cultural de interés nacional por la Generalitat de Cataluña.

En un mensaje en Instagram, el Ayuntamiento ha condenado los hechos, que ha definido como "un acto de cobardía e incivismo".

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"Han atentado contra el edificio que representa a nuestro pueblo y esto es una falta de respeto muy grave hacia Cadaqués y hacia todos sus vecinos", ha señalado.

El consistorio ha explicado que la "rápida intervención" de la Policía ha evitado que el fuego afectara a la estructura o al interior del edificio.

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"No permitiremos que acciones de este tipo alteren la convivencia ni nos intimiden", ha agregado el Ayuntamiento, que ha agradecido la rápida actuación de la policía y los bomberos. EFE