PNV participará en la negociación presupuestaria "de manera leal" pero pide elecciones si las cuentas se rechazan

27/07/2026 El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban, interviene durante la ofrenda floral ante la estatua del fundador del PNV, Sabino Arana, en los Jardines de Albia, a 27 de julio de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Con esta ofrenda floral el PNV conmemora el 131 aniversario de su fundación. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

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El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado convencido de que el Gobierno va a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en cuya negociación la formación jeltzale participará "de manera leal e intentando llegar a acuerdos", pero ha insistido en que, si se rechaza, "lo que corresponde es convocar elecciones". Además, Esteban ha afirmado que su partido va iniciar, a partir de octubre, todo el proceso de elección de candidatos.

Esteban, que ha participado en Elgoibar (Guipúzcoa), en el acto conmemorativo a los gudaris del batallón Arana Goiri que perdieron la vida en el frente de Zirardamendi durante la Guerra Civil hace 90 años, ha afirmado que cree que el presidente del Gobierno presentará los Presupuestos.

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Ha recordado que, en su momento, el PNV le dijo que "tenía que buscar un sentido a esta legislatura, porque si no, habría que finalizarla". "Todas las señales que nos llegan, también porque se han puesto en contacto con nosotros ahora para hablar del presupuesto, es que lo va a presentar", ha añadido.

Por ello, ha indicado que mientras la legislatura "esté en vigor", el PNV va a seguir "haciendo política", con los grupos parlamentarios van "funcionando" e "intentando que se cumpla lo que queda sin cumplir, los acuerdos pactados en su momento". "Y el Gobierno Vasco hará lo mismo, y ya veremos qué es lo que da de sí", ha añadido.

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"ENTONCES SÍ"

En caso de que el Presupuesto no se aprobara, "lo que corresponde, entonces sí, es convocar elecciones". A su juicio, "lo que viene en los próximos meses" es una presentación de presupuestos en la que el PNV participará "de manera leal e intentando llegar a acuerdos".

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Mientras, "en paralelo", cree que los grupos parlamentarios y el Gobierno "intentarán que el acuerdo de investidura siga avanzando y pueda cumplimentarse más cosas de las que ya se han cumplimentado". "Luego veremos qué es lo que ocurre con la legislatura. No hago más especulaciones, creo que hay que ir paso a paso", ha señalado.

Por otra parte, ha señalado que el PNV va iniciar, a partir de octubre, "ya con los estatutos modificados en un periodo de un mes", todo el proceso de elección de candidatos, de forma que "ya no falta mucho para que conozcan las posibles candidaturas" que deberán votar las bases.

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