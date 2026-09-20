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Morcillo: “Ojalá no hubiera parón ahora que hemos ganado”

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Elche (Alicante), 20 sep (EFE).- El centrocampista del Elche Javier Morcillo lamentó que haya un parón de la competición en las próximas semanas por los compromisos de las selecciones “ahora" que han "ganado”, en alusión al partido de pasado viernes ante el Espanyol en el que el equipo ilicitano logró su primer triunfo del curso (1-3).

“Ahora toca descansar un par de días y volver a la carga fuertes”, dijo el jugador barcelonés a los medios del club ilicitano.

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Morcillo, que llegó al Elche este verano procedente del Atlético de Madrid, reiteró que el equipo ilicitano tiene muchas ganas “de seguir en esta línea”, si bien admitió que el parón de la Liga los “va a ayudar a desconectar y a seguir con más fuerzas”.

El jugador ya enfocó al partido del próximo 11 de octubre ante el Celta de Vigo al señalar: “Tenemos la responsabilidad de seguir sumando de tres, que es para lo que trabajamos y lo que merecemos”.

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El mediocampista catalán se mostró feliz por el primer triunfo y recordó que el equipo, pese a que estaba colista, “venía haciendo las cosas bien”.

“Somos un equipo comprometido, esto no se negocia”, afirmó Morcillo, quien actuó como central durante gran parte del partido ante el Espanyol a un gran nivel.

”Estoy para lo que pida el míster. Me dejo la vida, que es lo mínimo que pide este escudo”, añadió el centrocampista, que elogió el clima positivo que genera la afición del Elche a pesar de la situación deportiva. EFE

pvb/cta/og

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