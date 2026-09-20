Máximo Quiles suma su novena victoria de la temporada, la tercera consecutiva

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha sumado su novena victoria de la temporada, la tercera consecutiva, al vencer en solitario el Gran Premio de Austria de Moto3, en el circuito Red Bull de Spielberg.

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Quiles es ahora más líder de la categoría, con 306 puntos de ventaja, mientras que su rival más directo en el campeonato, su compatriota David Almansa (KTM) se fue por los suelos en la octava vuelta y se quedó sin puntuar, por lo que se mantiene con 174 puntos y superado por Álvaro Carpe (KTM), que con la tercera posición en la carrera asciende al segundo puesto del campeonato, con 175 puntos.

Con estas cuentas, Máximo Quiles podría lograr matemáticamente el título mundial en la próxima cita de Japón, carrera a la que llega con 131 puntos de ventaja sobre Carpe y 132 respecto de Almansa y Brian Uriarte.

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Antes de procederse a la salida, el italiano Matteo Bertelle (KTM) tuvo problemas que le obligaron a entrar en la calle de talleres mientras sus rivales salían disparados hacia la primera curva, en la que David Almansa (KTM) ya había superado al autor de la 'pole position', el también español Brian Uriarte (KTM), que era segundo, por delante de sus compatriotas Álvaro Carpe (KTM) y Máximo Quiles (KTM).

David Almansa, como en anteriores citas de la temporada salió como una exhalación para intentar abrir hueco lo antes posible, pero se excedió al sobrepasar los límites del circuito en la curva uno, permitido en caso de disputa de la posición, pero sólo si es estrictamente necesario, por lo que Dirección de Carrera le sancionó con la pérdida de una posición.

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Almansa cumplió de inmediato la sanción, dejando el hueco suficiente sólo para que le superase Brian Uriarte, que en cualquier caso no aguantó demasiado el liderato, recuperado en la segunda vuelta por aquél.

Con David Almansa al frente de la carrera, éste tiró con fuerza para romper al grupo principal cuanto antes, y sólo Máximo Quiles, Álvaro Carpe y Brian Uriarte aguantaron tras el rebufo de su moto, ya con segundo y medio de ventaja sobre el siguiente grupo, encabezado por los españoles Joel Esteban (KTM) y David Muñoz (KTM).

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El ritmo de David Almansa quedó claro con hasta tres vueltas rápidas consecutivas que le permitieron romper ese cuarteto de cabeza, en el que sólo aguantó, como no podía ser de otra manera, el líder del campeonato, Máximo Quiles, más o menos a medio segundo de distancia.

Brian Uriarte y Álvaro Carpe, en cambio, fueron cediendo terreno hasta irse a más de dos segundos de distancia, con los siguientes protagonistas de la carrera a más de tres segundos de ellos.

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Pero el fuerte ritmo impuesto por David Almansa le hizo cometer un garrafal error, en forma de caída, en la octava vuelta de carrera, en la siempre comprometida variante de las curvas 2 A y 2 B, lo que dejaba expedito el camino hacia la novena victoria del año a Máximo Quiles.

Con Quiles al frente de la carrera, la distancia sobre el dúo formado por Uriarte y Carpe era de más de un segundo y medio y seguía creciendo.

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Poco después el finlandés Rico Salmela (KTM), en el grupo de David Muñoz, también se iba por los suelos en la curva seis.

La carrera, salvo nuevos incidentes, estaba prácticamente sentenciada con un Máximo Quiles líder destacado, por delante de un Brian Uriarte que supo mantener a raya a Álvaro Carpe.

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Detrás, el grupo perseguidor seguía encabezado por un 'heroico' David Muñoz, que a pesar de estar más de cien días fuera del campeonato por lesión y con trece operaciones en los último diez meses, era cuarto, por delante del británico Eddie O'Shea (Honda), Joel Esteban (KTM) y el australiano Joel Kelso (Honda), el indonesio Veda Pratama (Honda), el italiano Guido Pini (Honda) y el irlandés Casey O'Gorman (Honda).

Bien es cierto que en ese septeto no hubo demasiado descanso, con constantes adelantamientos entre todos ellos, lo que sólo podía perjudicar físicamente a David Muñoz, que obviamente no se encuentra al ciento por ciento de su rendimiento habitual.

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Y los errores llegaron, pues Veda Pratama se intentó colar por el interior de la curva cuatro a David Muñoz, que tuvo que abrirse para evitar la caída y acabó fuera del circuito y por los suelos, aunque ya a muy baja velocidad tras controlar con maestría su moto.

Esa acción de Pratama fue considerada antideportiva por Dirección de Carrera, que decidió sancionar al piloto indonesio con una 'vuelta larga' de penalización, mientras David Muñoz llegaba desolado sobre la moto hasta su taller.

El español Adrián Fernández (Honda), fue otro de los que dijo adiós al sufrir una caída, mientras Máximo Quiles mantuvo las distancias con Brian Uriarte, el único que 'aguantó' en cierta medida su ritmo, pues Álvaro Carpe, tercero, ya estaba a más de cinco segundos.

Al ver la bandera de cuadros, Máximo Quiles sumó su novena victoria del año, por delante de Brian Uriarte y Álvaro Carpe, con Eddie O'Shea, Guido Pini, Casey O'Gorman, Adrián Cruces, Marco Morelli, Hakim Danish y Ryusei Yamanaka completando las diez primeras posiciones. EFE