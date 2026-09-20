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Maíllo acusa al Gobierno de errar en la crisis de Ceuta y hacer la campaña a la derecha

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Madrid, 20 sep (EFE).- El líder de IU, Antonio Maíllo, ha acusado al Gobierno de actuar "tarde, de manera errática, poco transparente y sin dimensionar" la crisis migratoria de Ceuta y ha considerado que el PSOE "insiste en hacer la campaña de la derecha y la extrema derecha" al no trasladar a la península a los migrantes.

Así lo ha manifestado al comienzo de la reunión de la Coordinadora Federal del partido, ante la que ha remarcado que la crisis de Ceuta ha sido "por encima de todo una tragedia humanitaria" con 145 víctimas mortales sobre las que, a su juicio, "pesa una doble moral racista e hipócrita que les niega el reconocimiento político, mediático e institucional que merecen".

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Según ha dicho, el Ejecutivo no calculó la crisis humanitaria a la que se enfrentaba y sus consecuencias políticas, y el CNI tampoco fue "capaz de anticipar la entidad de la amenaza que se avecinaba", por lo que ha exigido responsabilidades.

"El régimen marroquí es el responsable criminal de esta tragedia", ha subrayado Maíllo, que ha señalado además la "fallida estrategia" del PSOE en sus relaciones con Marruecos y su "errática" gestión de la crisis.

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Ha insistido en que España está obligada "moral y legalmente" a atender con dignidad a los menores migrantes y al resto de personas que permanecen en Ceuta, y ha lamentado que el Gobierno insista en mantener en la ciudad autónoma a los migrantes en vez de trasladarlos a la península.

"Esto crea una presión a la población de la que PP y Vox no dejan de aprovecharse para provocar violencia y tensionar la convivencia en Ceuta", ha criticado el líder de IU, que les acusa de usar esta crisis "para tumbar al Gobierno".

"El PSOE insiste en hacer la campaña de la derecha y la extrema derecha, a un bloque reaccionario que durante la crisis de Ceuta ha mostrado una vez más su naturaleza violenta y antidemocrática", ha añadido Maíllo, que ha rechazado su discurso "deshumanizante y bélico" y que bloqueen cualquier posible solución allí donde gobiernan.

Ha instado a cumplir la ley, que se resuelva cada expediente de acogida y de asilo, y mientras se resuelven, que los menores y el resto de migrantes sean trasladados a la península porque "hay plazas de acogida suficientes para ello". Ha advertido que si las comunidades autónomas donde gobierna el PP se niegan a acoger a los menores, IU no tardará "ni un minuto en denunciarlo ante un juez" porque se llama "prevaricar".

Por otra parte, el líder de IU se ha referido a las 37 mujeres asesinadas a manos de sus pareja o exparejas en lo que va de año y ha considerado que este "aumento incontestable" -nueve más que en la misma fecha en 2025- es consecuencia del avance del discurso machista que niega la violencia contra las mujeres.

Para Maíllo, "no solo basta" con aplicar mejor los recursos ya existentes, sino que hace falta "más política pública feminista, más prevención, más concienciación, garantía de apoyo, acompañamiento e independencia económica para las víctimas", y ha llamado a participar en las movilizaciones convocadas el próximo día 28 con motivo del Día Global para el acceso al aborto legal y seguro.

Sobre los incendios que ha sufrido España este verano, Maíllo ha considerado que el PP y Vox "son los responsables políticos", además de "la garantía de que el problema se agravará si siguen en el poder autonómico".

"Los incendios se apagan en invierno, no en verano (...) contando durante todo el año con trabajadores forestales que tengan condiciones dignas y medio suficiente. Pero los Gobiernos autonómicos de la derecha van en sentido contrario, privatizando toda la gestión forestal y abandonando el medio rural en invierno. Y para mas inri, a ello hay que sumar el negacionismo climático que Vox enarbola y el PP blanquea", ha concluido Maíllo. EFE

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