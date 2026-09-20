Los ceutíes vuelven a exigir soluciones a pie de la frontera: "Un caballa nunca se rinde"

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Ceuta, 20 sep (EFE).- Más de un millar de personas, convocadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, se han movilizado este domingo en Ceuta en el entorno de la frontera del Tarajal, donde se produjo la entrada masiva de migrantes a finales de julio, para volver a denunciar la situación que padece la ciudad autónoma desde entonces.

'Un caballa nunca se rinde' han sido uno de los lemas más repetidos en una marcha vecinal que ha estado encabezada por una pancarta con la bandera de España donde podía leerse 'SOS Ceuta invadida', y que ha precedido a una nueva concentración motera por la ciudad.

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Una sonora marcha de motos que ha tenido salida en el céntrico paseo Alcalde Sánchez Prados con llegada en la frontera, y que ha incluido con motivo de su 106 aniversario un homenaje a la Legión, fuerza militar estrechamente vinculada a la ciudad autónoma.

Las concentraciones de este domingo se suman al acto celebrado por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta este sábado frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en la plaza de Los Reyes, donde además se mantiene una acampada vecinal reivindicativa para visibilizar lo que se vive en playas como la del Trampolín.

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Tanto en esa última playa como en la de Benítez, más alejadas del centro de la ciudad, se mantienen acampados en numerosos tinglados y tiendas improvisados a orillas del mar miles de migrantes que, a lo largo de las últimas semanas, no han logrado ninguna de las plazas habilitadas en los centros de acogida temporal repartidos por Ceuta. EFE

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