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Labarga, director de MBFWMadrid: La intención es que la pasarela continúe en la ciudad

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Madrid, 20 sep (EFE).- "La intención desde Ifema y desde Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es continuar en la ciudad", ha dicho a EFE este domingo el director de la pasarela, Asier Labarga, tras clausurar los desfiles, que en esta última edición se han trasladado a lugares muy significativos de la ciudad.

A falta de evaluar y analizar todos los detalles y realizar un balance exhaustivo para poner en marcha la próxima edición de marzo de 2027, Labarga afirma que el esfuerzo "merece muchísimo la pena".

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Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha lanzado un órdago a lo grande, por primera vez en su historia los desfiles han salido al completo del pabellón 14 de Ifema para hacer que la ciudad viva la moda y la arquitectura se funda con las creaciones de diseñadores que llevaban años solicitando un cambio de destino.

"El balance general es muy positivo, ha habido una acogida excelente", asegura sobre la última edición en la que se han presentado la propuestas para la próxima primavera-verano 2027, a pesar de que reconoce el reto "logístico y técnico" y la inversión económica que han supuesto los cambios de escenario para técnicos, maquilladores, diseñadores, fotógrafos o modelos.

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El invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el claustro de la Universidad de Nebrija y la imponente explanada de la Galería de las Colecciones Reales han sido los espacios donde la moda española ha lucido, en la mayoría de las ocasiones en todo su esplendor.

El objetivo de Labarga es potenciar la industria de la moda, no solo la moda de autor. "Que se conozcan las colecciones y que se vendan es el objetivo último de la industria", con la vista puesta en la artesanía sobre la que hace hincapié en que hay que dar mayor visibilidad.

"No solo a la moda realizada artesanalmente sino también a los artesanos y a esas técnicas que hay potenciar y recuperar, en algunos casos, que se han ido perdiendo o están a punto de extinguirse. Somos buenos en eso, tenemos que enseñarlo", e indica que hay que fomentar el relevo generacional sobre un aspecto de la moda que crea "identidad de moda española".

Su apuesta es seguir captando la atención internacional tanto mediática como de compradores por lo que en esta edición junto al ICEX la pasarela ha preparado un 'showroom' internacional con trece diseñadores y 40 compradores procedentes de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Oriente Medio.

En esa línea internacional, tres de los diseñadores que han desfilado esta semana en Madrid formarán parte de Maison Pyramide en París, un espacio especializado de exhibición que conecta marcas y compradores, y MBFWMadrid continuará invitando a desfilar a un diseñador internacional para captar una atención focalizada en su país de origen y su entorno.

"Moda española es igual a talento, creatividad y artesanía", incide Labarga que, en su tercer año al frente de la pasarela se muestra decidido a continuar con la estrategia con la que comenzó. EFE

(foto)

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