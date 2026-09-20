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La Federación Española de Fútbol anuncia que el España-México sub-20 no se jugará en Ceuta

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Málaga, 20 sep (EFE).- El partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México del 30 de septiembre no se jugará finalmente en Ceuta, como estaba previsto, porque "lo desaconseja" la Policía Nacional debido a la situación que vive esta ciudad autónoma por la crisis migratoria, ha anunciado este domingo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

El dirigente federativo ha manifestado que "probablemente" se disputará en Madrid y ha informado de que esta decisión de reubicar el partido previsto en Ceuta va en línea con lo indicado por la Policía, que remitió el viernes un informe a la RFEF en el que lo “desaconsejaba” por la “situación excepcional que atraviesa la ciudad" debido a "la presión migratoria existente”.

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"Lo hemos intentado (que fuese en Ceuta), pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento”, ha dicho Louzán en un acto en Málaga por la inauguración de la exposición 'Reyes del Mundo', que llevará la Copa del Mundo a veinticinco ciudades de España.

El presidente de la Federación Española ha precisado que esa decisión se la ha "hecho saber también a las autoridades de Ceuta" ha añadido: "no vamos a poder celebrarlo (en la ciudad ceutí), pero vamos a seguir al lado de Ceuta, el foco va a estar siempre encendido con sus familias”.

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“Hacer un partido allí es devolverle la gratitud que también nos han dado, con cómo trabaja el mundo del fútbol y del fútbol sala allí, con un equipo en Segunda con un gran esfuerzo”, ha destacado Louzán, quien ha reivindicado son “personas de compromiso”, en referencia a los dirigentes de la RFEF.

Por ello, ha lamentado que no se vaya "a poder celebrar este primer partido" en Ceuta, cuando "estaba todo organizado con la selección de México, pero las circunstancias son las que son”, según Louzán, quien ha avanzado, además, que el partido “probablemente sea en la capital de España” y ya están hablando “con dos o tres estadios para celebrar ese partido”.

A través de una carta remitida por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, a la que tuvo acceso el diario 'El Mundo', el Ministerio del Interior solicitó a la RFEF la cancelación de dicho amistoso sub-20 entre España y México previsto para el día 30 en Ceuta por motivos de seguridad, según confirmaron posteriormente a EFE fuentes de la Federación.

Interior informó en esa misiva de que "es ineludible considerar la situación excepcional que actualmente atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la presión migratoria existente".

Tras conocerse esa solicitud, el portavoz del PP, Borja Sémper, consideró este pasado sábado que "la seguridad es una excusa", después de que el Ministerio del Interior pidiera no celebrar en Ceuta ese encuentro de selecciones sub-20, y afirmó que, "moleste a quien moleste, España debe jugar" en la ciudad autónoma. EFE

afl/cc/fc/og/jlp

(Foto) (Vídeo)

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