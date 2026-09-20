Julián Alvarez, suplente en el Atlético; Joanthan David y Johnny, titulares

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Madrid, 20 sep (EFE).- Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid y recién recuperado de una sobrecarga muscular, empieza el derbi de este domingo ante el Real Madrid como suplente, al igual que Ademola Lookman, mientras que el atacante Jonathan David y el medio centro Johnny Cardoso son titulares en la alineación de Diego Simeone.

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marc Pubill, Cristian 'Cuti' Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Marcos Llorente y Johnny Cardoso, en el medio campo; Giuliano Simeone, Kang in Lee y Álex Baena, por delante; y Jonathan David, en punta.

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En el banquillo, aparte de Julián Alvarez y Lookman, figuran el guardameta Juan Musso, los defensas Jorge Domínguez, Robin Le Normand y Dani Martínez; los medios Obed Vargas, Koke Resurrección, Rodrigo Mendoza, Morten Hjulmand y Jorge Castillo y el extremo Arnau Ortiz. EFE