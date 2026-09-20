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IU proclamará el 9 de noviembre su candidato a la Presidencia del Gobierno

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Madrid, 20 sep (EFE).- La Coordinadora Federal de IU ha aprobado este domingo el reglamento de primarias para elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno y fijado el 9 de noviembre para la proclamación del elegido, que ofrecerá luego a los partidos a la izquierda del PSOE para formar una candidatura estatal unificada.

El máximo órgano de debate y dirección entre asambleas de la formación liderada por Antonio Maíllo ha acordado además las bases para los procesos de primarias de las candidaturas en las diferentes circunscripciones electorales.

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Según ha destacado la formación en un comunicado, IU vuelve a dotarse de este modo y de acuerdo a sus estatutos de un proceso "claro y transparente" de elección de candidatos.

La propuesta de desarrollo de primarias realizada por la dirección ha sido aprobada por un 81 % de los miembros que han seguido de forma telemática la reunión de la Coordinadora Federal. En total 78 votos a favor, 18 abstenciones (el 19 %) y ningún voto en contra.

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Se ha establecido un sistema de votación mixto que va de 2 al 8 de noviembre: entre los días 2 y 5 la votación será ‘online’, al tiempo que se reservan los días 7 y 8 para realizarla de forma presencial en los colegios electorales que se habiliten. Cada federación deberá elegir uno solo de estos días para el voto en urna.

La proclamación de las posibles candidaturas a la Presidencia del Gobierno que hayan cumplido los requisitos establecidos tendrá lugar el 25 de octubre.

Previamente, la presentación de candidaturas y la recogida de los avales correspondientes se desarrollará entre el 14 y el 23 de octubre.

En lo que respecta a la Presidencia del Gobierno los avales serán del 5 % de las personas integrantes de la Coordinadora Federal o de al menos un 2 % de las personas afiliadas.

Una vez  presentada una precandidatura, debe ser ratificada por la Junta Electoral Federal y será entonces cuando se active la  recogida de avales.

En caso de que haya más de un candidato a la Presidencia del Gobierno habrá una campaña electoral entre el 26 y el 30 de octubre.

Respecto a las candidaturas para cada circunscripción, las federaciones cuentan hasta el 18 de octubre como fecha límite para aprobar sus propios reglamentos adaptados, normas electorales, juntas electorales y calendarios para la elección de sus candidaturas. EFE

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