Feijóo reclama "recuperar el prestigio" del pasaporte y revisar su concesión y retirada

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Badalona (Barcelona), 20 sep (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este domingo "recuperar el prestigio" del pasaporte español, por lo que ha asegurado que si llega al Gobierno revisará cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y "cómo se puede perder".

En un acto en Badalona (Barcelona), junto con el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, Feijóo ha remarcado que "un país con autoestima es exigente, con los que han nacido aquí y con los que vengan a vivir".

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El líder del PP ha sostenido que "España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte" y ha señalado que la nacionalidad supone tener derechos "y también deberes": "Los que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto".

"Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal, a un asesino o a un agresor sexual reincidente, que nos lo explique", ha enfatizado Feijóo, que ha sostenido que es "justo" y "razonable" revisar los criterios de concesión y revocación del pasaporte. EFE

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