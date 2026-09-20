Espana agencias

Estabilizado el incendio forestal declarado en Ayamonte (Huelva)

Guardar

Huelva, 20 sep (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje Pedraza del término municipal de Ayamonte (Huelva), para el que se llegaron a movilizar 15 aeronaves y más de 130 efectivos por tierra.

Según ha informado el Infoca, la estabilización se ha decretado a las 8:18 horas de este domingo, momento desde el que se continúan los trabajos para su control.

PUBLICIDAD

El dispositivo para esta jornada está compuesto por tres grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un agente medioambiental y tres autobombas.

Tras originarse el fuego, se enviaron a la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones y dos autobombas; a los que se sumaron un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el dispositivo se vio ampliado hasta en dos ocasiones y llegó a estar formado por 15 medios aéreos: un helicóptero ligero, cuatro semipesados, dos pesados y uno de mando, además de cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Por tierra, el dispositivo llegó a hasta los 130 efectivos: once grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de Incendios Forestales (Brica), siete técnicos de Operaciones y un equipo de mando, además de tres autobombas y dos bulldóceres.

El fuego, en cuyas labores de extinción también participó el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, motivó además el corte de la A-499 entre los kilómetros 1 y 17. EFE

lra/fs/jmj

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este domingo 20 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este domingo 20 de septiembre

España va camino de convertirse en un desierto: “Como país no podemos renunciar a las renovables porque nos ha tocado la lotería y es la gran oportunidad del siglo XXI”

Los activistas climáticos Emilio Santiago, investigador del CSIC, y Héctor Tejero, político, hablan con ‘Infobae’ sobre su nuevo libro y el futuro de nuestro país en un mundo cada vez más cálido

España va camino de convertirse en un desierto: “Como país no podemos renunciar a las renovables porque nos ha tocado la lotería y es la gran oportunidad del siglo XXI”

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

El Gobierno de Ayuso tuvo que multar a la anterior empresa de mantenimiento y rescindir el contrato. Ahora encarga el servicio a Tragsa por 592.000 euros. Más Madrid denuncia que 12 de las 13 bibliotecas han necesitado actuaciones de climatización solo entre mayo y julio

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

El primer grupo latino de HYBE Latinoamérica, formado por cinco jóvenes de distintos países, actúa este fin de semana en la residencia de Shakira en Madrid

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

Cuevas, montañas y un queso de 37.000 euros: así es el pueblo asturiano que hay que visitar antes de que lo descubran todos

A los pies de los Picos de Europa, una aldea produce el queso de Cabrales más caro de la historia

Cuevas, montañas y un queso de 37.000 euros: así es el pueblo asturiano que hay que visitar antes de que lo descubran todos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Marruecos afronta unas elecciones en las que el rey Mohamed VI tiene la decisión final: el monarca elige al primer ministro

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

ECONOMÍA

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

DEPORTES

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”