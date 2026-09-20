Estabilizado el incendio forestal declarado en Ayamonte (Huelva)

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Huelva, 20 sep (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje Pedraza del término municipal de Ayamonte (Huelva), para el que se llegaron a movilizar 15 aeronaves y más de 130 efectivos por tierra.

Según ha informado el Infoca, la estabilización se ha decretado a las 8:18 horas de este domingo, momento desde el que se continúan los trabajos para su control.

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El dispositivo para esta jornada está compuesto por tres grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un agente medioambiental y tres autobombas.

Tras originarse el fuego, se enviaron a la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones y dos autobombas; a los que se sumaron un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

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Posteriormente, el dispositivo se vio ampliado hasta en dos ocasiones y llegó a estar formado por 15 medios aéreos: un helicóptero ligero, cuatro semipesados, dos pesados y uno de mando, además de cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Por tierra, el dispositivo llegó a hasta los 130 efectivos: once grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de Incendios Forestales (Brica), siete técnicos de Operaciones y un equipo de mando, además de tres autobombas y dos bulldóceres.

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El fuego, en cuyas labores de extinción también participó el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, motivó además el corte de la A-499 entre los kilómetros 1 y 17. EFE

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