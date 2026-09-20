El Up2Race conquista las 24 Horas de Barcelona con récord de distancia

Guardar

Barcelona, 20 sep (EFE).- El Porsche 911 GT3 R (992) de Up2Race, pilotado por Tim Heinemann, Oleksiy Kikireshko, Fabio Grosse y Alfred Renauer, se ha proclamado vencedor de las 24 Horas de Barcelona de Automovilismo-Trofeo Fermín Vélez tras completar 741 vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya, una distancia que establece un nuevo récord para la prueba.

El equipo alemán ha superado así la anterior referencia de la prueba de resistencia más importante de España, las 738 vueltas completadas por Herberth Motorsport en 2024, en una edición marcada por la igualdad durante las primeras horas y el dominio de Up2Race en el tramo decisivo.

PUBLICIDAD

El BMW M4 GT3 de HAAS RT, pilotado por Peter Guelinckx, Nicolas Guelinckx, Manel Lao Cornargo y Storm Gjerdrum, ha sido segundo, a una vuelta del vencedor, mientras que el Mercedes-AMG GT3 de HOFOR Racing, con Alexander Prinz, Maximilian Partl, Torsten Kratz, Chantal Prinz y Michael Kroll, ha completado el podio con 738 vueltas.

Up2Race ha liderado 472 de las 741 vueltas, el 63,7 % de la carrera. El Porsche número 88 ha encadenado 151 vueltas consecutivas en cabeza, entre la 314 y la 464, antes de que Viper Niza Racing y HAAS RT se alternaran provisionalmente al frente.

PUBLICIDAD

Tras recuperar el liderato en la vuelta 469, el Porsche solo ha cedido la primera posición durante dos giros, en las vueltas 508 y 509, cuando el BMW de HAAS RT ha tomado el mando. Desde la vuelta 510, el Porsche ha permanecido al frente hasta la bandera de cuadros.

El coche vencedor también ha firmado la vuelta rápida de la carrera, con un tiempo de 1:41.207, en una edición en la que no se ha producido ningún periodo de Safety Car (coche de seguridad) ni de Full Course Yellow (bandera amarilla en todo el circuito).

PUBLICIDAD

Entre los equipos españoles, E2P Racing ha finalizado noveno de la general con el Aston Martin Vantage AMR GT3, pilotado por Pablo Burguera, Antonio Sainero, Oliver Campos y Henrique Chaves. El conjunto español ha completado 725 vueltas.

En la categoría 992, la victoria ha correspondido al Porsche 911 GT3 de Mühlner Motorsport, pilotado por Conrad Tox Leveau, Martin Rump y Joshua Bednarski, que ha completado 721 vueltas y ha finalizado décimo de la clasificación general.

PUBLICIDAD

CP Motorsport ha conseguido dos victorias de categoría. En TCE/TCX, se ha impuesto con el Cupra TCR DSG, que ha completado 665 vueltas y ha terminado decimoctavo de la general, mientras que en GT4 ha vencido con el BMW M4 GT4, con 657 vueltas y la vigesimosegunda posición en la clasificación general. EFE

avm/og