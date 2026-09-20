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El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos para pedir al Gobierno que amplíe las ayudas a las familias CUME

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El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para reclamar al Gobierno la ampliación de la protección de las familias beneficiarias de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME.

La iniciativa plantea que la prestación y el permiso correspondiente puedan prorrogarse más allá de los 26 años cuando el hijo se encuentre en situación de discapacidad igual o superior al 65 % o de gran dependencia y siga necesitando cuidados directos, continuos y permanentes.

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En este sentido, el PP ha señalado que cumplir una determinada edad no implica que desaparezcan automáticamente la enfermedad, la discapacidad o la necesidad de cuidados. Por ello, ha reclamado una modificación legislativa urgente que impida que estas familias pierdan su protección exclusivamente porque sus hijos hayan alcanzado el límite de edad actualmente establecido.

"Una enfermedad grave no desaparece al cumplir 26 años y la protección pública tampoco puede hacerlo. Ninguna madre ni ningún padre debería verse obligado a elegir entre cuidar de su hijo o conservar su empleo y sus ingresos", ha señalado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

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La moción exige también al Ejecutivo que garantice una financiación "suficiente, estable y adecuada" para que cualquier ampliación de la prestación pueda aplicarse con seguridad jurídica y no se convierta en un derecho reconocido sobre el papel, pero sin respaldo presupuestario.

Además, la iniciativa reclama adaptar la CUME a la realidad asistencial actual, reconociendo situaciones como la hospitalización domiciliaria y la atención ambulatoria especializada; reducir la burocracia; establecer criterios comunes para las mutuas y entidades gestoras; favorecer la corresponsabilidad entre progenitores y revisar los casos de las familias que ya hayan perdido la ayuda por alcanzar el límite de edad.

CRÍTICAS AL "VETO" DEL GOBIERNO AL SENADO

El PP propuso estas mejoras en la protección de las familias con hijos afectados por cáncer u otras enfermedades graves mediante la presentación de enmiendas en el Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia.

"Sin embargo, el Gobierno las vetó alegando un incremento del gasto y, pese a que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta levantó ese veto, la Mesa del Congreso controlada por PSOE y Sumar bloqueó dichas enmiendas, lo que demuestra la falta de previsión y de recursos suficientes por parte del Ejecutivo para poner en marcha la nueva Ley. No se pueden prometer nuevos derechos sin Presupuestos, sin recursos suficientes y sin explicar quién y cómo los va a pagar", advierte Fúnez.

No obstante, la dirigente del PP ha prometido que llevará la voz de las familias CUME "a cada ayuntamiento de España". "No pedimos privilegios, sino que la protección se mantenga mientras continúe la enfermedad y siga siendo imprescindible el cuidado", ha concluido.

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