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El motociclismo español vive un día histórico en Australia con dos títulos mundiales

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El motociclismo español vivió este domingo en Australia una jornada histórica con dos títulos mundiales en MXGP: Daniela Guillén se proclamó campeona en la categoría femenina WMX y se convirtió en la primera española en ganarla y Guillem Farrés (Triumph) hizo lo propio en MX2.

Estos dos títulos se suman esta temporada al de Francisco García campeón de Europa en 250 c.c.

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El neerlandés Jeffreys Herlings, por su parte, cerró el título de la categoría reina, MXGP, en esa misma pista, el circuito de Hidden Valley, en la ciudad de Darwin.

La española, que forma parte del equipo de la Real Federación Española de Motociclismo y que llegó a la última prueba con tan solo seis puntos de ventaja sobre la italiana Kiara Fontanesi, de Fonatanaracing, seis veces campeona mundial, sentenció finalmente a el título con una ventaja de 24 puntos, con un doblete en Darwin y la vuelta rápida en ambas carreras.

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La neerlandesa Lotte Van Drunen, del equipo Yamaha, se hizo con el segundo puesto en la primera carrera y un tercero en la segunda, mientras que la neozelandesa Courtney Duncan, con Kawasaki, completó el podio del Gran Premio, tras ser tercera y cuarta.

La primera carrera del sábado se disputó bajo una enorme presión, según MXGP.com. Guillen cruzó la meta con 4,776 segundos de ventaja sobre Van Drunen, con Duncan tercera y Fontanesi cuarta. En tan solo 12 vueltas, la diferencia de seis puntos se había convertido en trece.

La catalana remató la faena en la carrera del domingo en la que la italiana Fontanesi, que todavía tenía opciones de ganar el campeonato, se fue al suelo en la primera vuelta y se reincorporó en la duodécima plaza.

Declaró Daniela que en las carreras de esta fin de semana empezó "un poco floja", pero finalmente dio todo y ganó las dos mangas. Según recoge el portal MXGP.com, dijo tras la segunda manga en el circuito de Hidden Valley: "Estoy muy contenta. Creo que otras pilotos no se esfuerzan tanto, pero yo quería dar el máximo y conseguir la victoria aquí, en Australia, era importante, así que ahora estoy muy feliz”.

Por su parte, Farrés es el segundo piloto español en ganar este título después de Jorge Prado.

El piloto catalán, de 23 años, partía con una abultada renta para poder llevarse el triunfo y esa diferencia es la que hizo valer para subir a lo más alto del podio de la general. Solo necesitaba cinco puntos para certificar el triunfo final y los logró con un segundo puesto en la primera manga, dejando en intrascendente la segunda, en la que fue quinto.

"Creo que aún estoy en una nube y empezando a entender lo que hemos conseguido. Ha sido una temporada fantástica. Después de tomar la decisión de volver a Europa, Vincent Bereni (manager de Triumph) y Thierry Chizat-Suzzoni (propietario del equipo Triumph) fueron los primeros en darme la bienvenida, siempre creyeron en mí. Estoy muy contento de haberlo conseguido este año", dijo Farrés, al término de la prueba, en declaraciones difundidas por su equipo.

Farrés cierra la temporada con seis victorias de GP, siete podios, catorce victorias de manga, 243 vueltas lideradas y once Grandes Premios con la placa roja de líder.

Para 2027, el reto de Farrés es subir a MXGP, la clase reina, a bordo de su Triumph. EFE

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