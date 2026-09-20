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El keniata Chumba gana el Maratón de Buenos Aires 2026

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Buenos Aires, 20 sep (EFE).- El keniata Bethwel Kibet Chumba ganó este domingo el Maratón de Buenos Aires con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos, en una edición que reunió a 16.384 corredores de 64 países en las calles de la capital argentina.

Chumba fue escoltado por el ruandés John Hakizimana, mientras que el mejor argentino fue Ignacio Erario, que completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 16 minutos y 34 segundos.

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En la categoría femenina se impuso la keniata Rebecca Kangogo Chesir, con una marca de 2 horas, 23 minutos y 31 segundos, récord para el circuito porteño, mientras que la argentina Chiara Mainetti fue la primera corredora local en cruzar la meta, con 2 horas y 38 minutos.

La prueba, que comenzó a las 7 en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, atravesó algunos de los principales puntos de Buenos Aires, entre ellos Recoleta, el Obelisco, la Casa Rosada, Puerto Madero y La Boca.

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La edición número 42 del maratón contó con 10.615 corredores argentinos y 5.769 extranjeros, que representaron a 64 países, mientras que las 24 jurisdicciones argentinas tuvieron al menos un participante.

Brasil fue el país extranjero con mayor representación, con 2.769 corredores, seguido por Chile, con 499; Colombia, con 468; Uruguay, con 455; y Perú, con 378, según los datos de la organización.

El circuito, utilizado desde 2023, es plano y se encuentra certificado por World Athletics, que lo incluye entre sus pruebas con categoría 'Label Race', una condición que contribuye a atraer a atletas de élite interesados en mejorar sus marcas.

La marca de Chumba quedó por encima del récord del circuito porteño, establecido en 2019 por su compatriota Evans Kiplagat Chebet, que completó entonces la distancia en 2 horas y 5 minutos. EFE

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