El Estadio La Cartuja de Sevilla activa un plan de 575.000 euros para mejorar exteriores

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Sevilla, 20 sep (EFE).- El Estadio La Cartuja de Sevilla, donde juega actualmente el Real Betis como local mientras concluye la obras del estadio Benito Villamarín, ha puesto en marcha un plan de inversiones de carácter urgente, dotado con 575.000 euros, destinado a la mejora, adecuación y revitalización de los espacios exteriores del recinto en un plazo máximo de ocho semanas.

Según una nota del estadio, la intervención técnica se dividirá en dos grandes bloques complementarios. El primero, con una dotación de 225.000 euros, se centrará en labores de limpieza, jardinería, poda y recuperación de las zonas verdes.

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El segundo bloque concentrará 350.000 euros para la ejecución de obra civil y la reparación de infraestructuras, lo que incluye el arreglo de pavimentos, renovación de arquetas, hormigonado de parterres y retirada de vallado perimetral.

Entre las actuaciones previstas destaca la renovación de la explanada sur, una superficie de aproximadamente 5.100 metros cuadrados que contará con una inversión específica de 190.000 euros para la preparación del terreno, la aplicación de un nuevo firme asfáltico y la adecuación para la correcta evacuación de aguas pluviales.

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Para optimizar los tiempos y minimizar el impacto en el recinto, los trabajos se desarrollarán de forma simultánea a través de tres frentes operativos independientes coordinados: uno dedicado a la explanada sur, otro al anillo urbano y recorridos peatonales, y un tercero centrado en las zonas ajardinadas.

El objetivo de esta hoja de ruta es recuperar los espacios actualmente infrautilizados, corregir los deterioros del terreno y mejorar la circulación tanto peatonal como rodada, logrando así un entorno urbano más seguro y accesible para gestionar grandes afluencias de público en futuros eventos deportivos, culturales y de ocio. EFE

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