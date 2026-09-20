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El diésel se encarece casi un 70 % antes de impuestos desde el inicio de la guerra en Irán

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Madrid, 20 sep (EFE).- Las tensiones geopolíticas surgidas desde el inicio de la guerra en Irán (el pasado 28 de febrero) han disparado el precio del gasóleo, que en España antes de impuestos se ha encarecido un 68 % y cuyo impacto en el bolsillo del consumidor se ha atenuado con diferentes rebajas fiscales que en octubre podrían llegar a su fin.

En marzo, entró en vigor un paquete de medidas para mitigar los efectos de la guerra que incluía una reducción del 21 al 10 % del IVA de los carburantes y la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea, lo que evitó que el incremento del precio de venta del diésel, que ha sido del 29,9 %, fuese proporcional al encarecimiento del gasóleo antes de impuestos.

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Ese primer paquete de medidas fiscales estuvo en vigor del 22 de marzo al 30 de junio. Hasta entonces, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el precio de venta del diésel había subido un 18 % desde el inicio de la guerra (de 1,45 euros/litro a 1,506 euros/litro) y antes de impuestos un 26 % (de 0,82 euros a 1,039 euros).

El Gobierno aprobó un segundo decreto ley que entró en vigor el 1 de julio del que desaparecía la rebaja del IVA, pero que mantenía una reducción del impuesto sobre hidrocarburos.

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Este impuesto se vio rebajado en 15 céntimos por litro en julio y al acabar el mes el precio del gasóleo en las estaciones de servicio españolas había subido un 24 % desde el inicio de la guerra en Irán (hasta 1,798 euros/litro) y antes de impuestos un 53 % (hasta 1,257 euros), una diferencia mayor que la registrada los meses anteriores.

En agosto, se redujo el descuento fiscal hasta los 10 céntimos el litro, lo que se tradujo en un encarecimiento para el consumidor del 28 % en el precio del gasóleo desde el 28 de febrero al 31 de agosto (desde los 1,45 euros/litro hasta 1,867 euros/ litro).

Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo el gasóleo antes de impuestos subió un 54 % (hasta 1,264 euros/litro), una cifra muy similar a la registrada al final de julio, lo que refleja que el precio de este combustible se mantuvo estable durante todo el mes.

Este paquete de medidas está previsto que llegue a su fin el 30 de septiembre, aunque el continuo encarecimiento tanto del gasóleo como de la gasolina podría provocar que el Gobierno anuncie nuevas ayudas para octubre.

De hecho, los datos de la inflación relativos al gasóleo en julio, cuando superó el umbral del 15 %, hizo que en septiembre el descuento fiscal para el diésel regresase a 20 céntimos por litro en lugar de bajar a 5 céntimos, como si ha ocurrido con la gasolina.

Tras ello, los últimos datos de la CNMC correspondientes a este martes reflejan el encarecimiento actual del 68 % desde que empezó la guerra en el caso del diésel antes de impuestos (de 0,82 euros/litro a 1,378 euros/litro) y del 29 % en el precio de venta final (desde 1,45 euros/litro el 28 de febrero a 1,87 euros/litro).

El 57 % del parque español de turismos, comerciales ligeros, industriales y autobuses todavía precisa de este carburante, lo que equivale a más de 18 millones de vehículos, según la patronal Anfac e Ideauto.

Consecuencia del continuo encarecimiento de este combustible, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) advirtió el martes de que, si el Gobierno no aprueba antes del 30 de septiembre un nuevo paquete de medidas, el precio del gasóleo podría aumentar hasta 24 céntimos por litro a partir del 1 de octubre.

Asimismo, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha solicitado formalmente una reunión "urgente" con el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para consensuar un nuevo paquete de ayudas directas al carburante.

A este respecto, Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra Trabajo, Yolanda Díaz; y los ministros de Hacienda, Arcadi España; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; se reunieron este jueves con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO para hacer un seguimiento del conflicto en Irán dos semanas antes del final de las medidas fiscales. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023735718 )

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