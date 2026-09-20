Deusto y Zarautz ascienden y Galicia se queda sin traineras en la elite

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Bilbao, 20 sep (EFE).- Las tripulaciones de Deusto y Zarautz han conseguido el ascenso a la Liga Eusko Label, la máxima categoría de traineras en la que en 2027 no habrá embarcaciones gallegas por primera vez en la historia tras el descenso a Ares en el 'playoff' resuelto en Portugalete.

La 'Tomatera' bilbaína y la 'Enbata' zarautztarra, al igual que el sábado en Bermeo, han sido las mejores en la ría del Nervión y han conquistado las dos plazas que se ponían en juego al imponerse a los botes gallegos de Ares, que pierde la categoría, Cabo da Cruz y Tirán.

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El descenso de la 'Santa Olalla' unido al de Chapela, último en la Liga Eusko Label, dejará a Galicia sin representación por primera vez desde la creación en 2003 por parte de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) de una competición en la que han remado también en este cuarto de siglo Mecos, Tirán, Samertolameu, Cabo da Cruz y Bueu.

Así, la Liga Eusko Label cumplirá 25 años en 2027 con las traineras guipuzcoanas de Orio, Getaria, Hondarribia, Donostiarra, San Juan y Zarautz y las vizcaínas de Zierbena, Bermeo, Lekittarra, Ondarroa, Santurtzi y Deusto, que debutará en la primera división.

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Clasificación del 'playoff' de la Liga Eusko Label:

.1. Deusto 10 puntos

.2. Zarautz 8 puntos

.3. Ares 6 puntos

.4. Cabo da Cruz 4 puntos

.5. Tirán 2 puntos. EFE

ibn-fc