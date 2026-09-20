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Daniela Guillén, primera mujer española campeona del mundo de motocross (WMX)

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- La piloto Daniela Guillén, del equipo de la Real Federación Española de Motociclismo, se proclamó campeona del mundo de WMX (el Mundial femenino de Motocross) en el Gran Premio disputado en la ciudad australiana de Darwin, un título que es el primero para una mujer española.

Guillén, que suma el primer título mundial de su carrera deportiva, se impuso en las dos mangas del Gran Premio, según informa MXGP.com.

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El mismo día y en el mismo gran premio, disputado en la pista de Hidden Valley, otro español, Guillem Farrés (Triumph), se hizo con el Mundial de MX2. Este es el tercer título nacional de la temporada en esta especialidad del motociclismo tras el de Europa en EMX250 logrado por Francisco García hace un mes.

La española, que llegó a la última prueba con tan solo seis puntos de ventaja sobre la italiana Kiara Fontanesi, de Fonatanaracing, seis veces campeona mundial, sentenció finalmente a el título con una ventaja de 24 puntos, con un doblete en Darwin y la vuelta rápida en ambas carreras.

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La neerlandesa Lotte Van Drunen, del equipo Yamaha, se hizo con el segundo puesto en la primera carrera y un tercero en la segunda, mientras que la neozelandesa Courtney Duncan, con Kawasaki, completó el podio del Gran Premio, tras ser tercera y cuarta.

La primera carrera del sábado se disputó bajo una enorme presión, según MXGP.com. Guillen cruzó la meta con 4,776 segundos de ventaja sobre Van Drunen, con Duncan tercera y Fontanesi cuarta. En tan solo 12 vueltas, la diferencia de seis puntos se había convertido en trece.

La española remató la faena en la carrera del domingo en la que la italiana Fontanesi, que todavía tenía opciones de ganar el campeonato, se fue al suelo en la primera vuelta y se reincorporó en la duodécima plaza.

La transalpina remontó hasta la séptima, pero ya sin opciones de sumar su séptima corona.

Por delante, la piloto del equipo de la Real Federación Española de Motociclismo, partía cuarta en los primeros giros de la carrera del domingo. Sin embargo, Daniela fue dando cuenta de sus rivales hasta ser primera en la novena vuelta y cruzar la meta con casi tres segundos de diferencia sobre la estadounidense Lachlan Turner, con Yamaha, segunda en esa manga del domingo. EFE

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