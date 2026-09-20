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Comunidades Judías de España condena el veto a Ariana Harwicz en el Festival Cultur-Alh

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Granada, 20 sep (EFE).- La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha condenado este sábado la cancelación de la participación de la escritora judía argentina Ariana Harwicz, que se opone al boicot cultural a Israel, en el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh de Granada.

En un comunicado, la federación llama a las instituciones responsables a que expliquen públicamente las circunstancias y criterios que han llevado a adoptar esta decisión, que habría sido solicitada por grupos de apoyo a la causa palestina.

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"Nos sorprende que ante unos hechos de esta naturaleza no se hayan pronunciado públicamente algunas de las entidades importantes en el mundo de la cultura que figuran como colaboradoras del festival, entre ellas el Ayuntamiento de Granada, la Fundación Tres Culturas, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española", señalan en un comunicado.

Para la Federación de Comunidades Judías de España, la importancia de estas instituciones hace su silencio "más preocupante" ante un hecho que "afecta directamente a la libertad de expresión y al pluralismo cultural".

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Sí se ha pronunciado en las últimas horas la Universidad de Granada, otra de las instituciones promotoras del festival, para señalar que la decisión ha sido de la dirección del festival y que la institución académica, abierta al "pensamiento crítico", no la comparte.

La federación señala que Ariana Harwicz es una escritora reconocida internacionalmente y que su condición de mujer judía argentina y sus opiniones sobre cuestiones políticas "no deberían convertirse en motivo para excluirla de un espacio cultural vinculado a instituciones públicas como la Universidad de Granada".

Según la escritora, que iba a ofrecer la próxima semana la charla 'Oponerse al mundo' junto a Jesús Ortega, la organización le trasladó que no podían garantizar su seguridad si mantenían la celebración del encuentro literario.

"Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror. Yo quería ir igual aunque hicieran una manifestación, dijeron que sería peligroso. Será un Festival sin disidencia. Qué pena por los estudiantes", escribió en la red social X. EFE

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