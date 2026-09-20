Christian Martínez y Lucía Rodríguez brillan en Madrid con ecos a la Generación del 27

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Madrid, 20 sep (EFE).- Christian Martínez, con un tiempo de 29:27, y Lucía Rodríguez, con 33:32, récord de la prueba femenina, se impusieron este domingo en la carrera de 10 kilómetros 'Madrid corre por Madrid', que rindió homenaje a la Generación del 27 y contó con la presencia de diez mil participantes.

La carrera, con salida en la Plaza San Juan de la Cruz y meta en el Paseo de Camoens, celebró una edición especial dedicada a la Generación del 27, uno de los movimientos culturales y literarios más importantes de España, con un recorrido por los lugares más icónicos de la capital la Gran Vía, Callao, Plaza de España, Teatro Real, Palacio Real o la Puerta del Sol.

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'Madrid corre por Madrid', convertida en una de las pruebas más importantes del calendario anual de carreras populares de la capital, contó con la presencia de diez mil atletas, muchos de ellos luciendo la camiseta oficial del evento con un verso de Rafael Alberti: "Madrid, corazón de España".

El más rápido de todos ellos fue Christian Martínez Alaez, que mantuvo durante gran parte del recorrido un duelo con Fernando Carro, que hace un mes compitió compitió en el maratón de los Europeos de Birmingham y quedó segundo con 29:12. Tercero fue el alemán Thomas Cremers con 30:19.

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En la categoría femenina el monologo fue de Lucía Rodríguez, medallista de plata en 3.000 metros en el Europeo por equipos de Polonia 2021, que firmó un crono de 33:32 sin encontrar demasiada oposición de sus rivales. Segunda fue Daria Cordero (36:48) y tercera Laura Benítez (37:39). EFE