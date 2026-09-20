Espana agencias

Caso Asunta Basterra: Trece años después, su padre y asesino aspira a tres días de permiso

Guardar

Ana Martínez

Teo (A Coruña), 20 sep (EFE).- Trece años se cumplen este lunes de la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de Asunta Basterra, un hecho que forma parte de la crónica negra de España y por el que fueron condenados sus padres, Charo Porto, que se suicidó en 2020, y Alfonso Basterra, que ha pedido permiso para salir 3 días de prisión.

PUBLICIDAD

El juez de vigilancia penitenciaria está evaluando su solicitud, después de que la Audiencia de Salamanca estimara el recurso de la Fiscalía el pasado mayo y denegara el primero rogado por el condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su hija de 12 años en 2013, una pena que cumple en la actualidad en la cárcel salmantina de Topas.

La Junta de Tratamiento del centro esta vez ha votado de manera favorable, por lo que ha elevado la petición al juez de vigilancia, mientras que en la anterior se había opuesto por una amplia mayoría.

PUBLICIDAD

Este periodista fue detenido el 25 de septiembre de 2013 e ingresó en prisión provisional el 27 de ese mes. En esa situación estuvo algo más de dos años, hasta que en noviembre de 2015 la Audiencia de A Coruña comunicase la pena que luego confirmaría el Tribunal Supremo.

La condena se impuso tras decenas de periciales, un centenar de interrogatorios y noventa horas de juicio por el crimen de esta niña de altas capacidades que bailaba, tocaba el piano y el violín y se manejaba con cierta destreza en hasta seis idiomas.

Rosario Porto, abogada, se quitó la vida en el penal de Brieva (Ávila) después de haber estado encerrada previamente en A Lama (Pontevedra) y Teixeiro (A Coruña).

Los dos, Charo y Alfonso, quedaron sentenciados en una causa celebrada con jurado popular por la muerte violenta de una menor que pasó casi toda su corta vida con ellos, pues era una recién nacida procedente de China cuando llegó a la casa de este otrora matrimonio.

Su cadáver fue localizado el 22 de septiembre de 2013 por dos viandantes en una cuneta del municipio de Teo, próximo a Santiago de Compostela, y el sórdido final de esta pequeña cuyo rastro se perdió un día antes acrecentó la sensación de orfandad entre todos aquellos que en verdad la querían.

Las incongruencias testificales de Rosario y Alfonso y sus teorías imposibles de probar desencadenaron muy pronto las sospechas, lo que provocó sus detenciones por homicidio, una calificación inicial que posteriormente se elevó.

En el endurecimiento de la condena pesaron las pruebas forenses realizadas a la víctima y que revelaron que era sedada con Lorazepam, un ansiolítico cuyo registro más alto correspondía al día 21, la jornada en la que Asunta desapareció.

Los análisis mostraron significativas concentraciones de este tranquilizante durante el mes de julio de ese año, fecha en la que dos profesoras de música de Asunta detectaron en la alumna un preocupante estado de somnolencia que su familia atribuyó a su supuesta condición de alérgica, patología por la que, decían, estaba en tratamiento. La pediatra siempre ha negado tal padecimiento.

El 19 de noviembre de 2013 se levantó el secreto de sumario y trascendió un auto en el que constaba el convencimiento de que los padres de Asunta tenían un plan acordado para finiquitar su existencia, según el cual él se encargaría de drogarla hasta el aturdimiento para facilitar con ello una asfixia que ejecutaría ella.

La instrucción consideró probado que en el domicilio de Alfonso Basterra -Rosario y él estaban separados- es donde se produjo la ingesta de tranquilizante y, también, que existía una autoría material y otra intelectual "y perversa".

A la espera de la decisión sobre lo reclamado por Basterra y pese al tiempo pasado la pregunta que sigue en el aire continúa siendo la misma, pues la investigación avanzó sin un móvil, con la duda de por qué la mataron.

El recuerdo de la niña que hacía anotaciones de su puño y letra en alemán sobre los márgenes de un libro de Nietzsche sigue presente en la pista forestal donde fue encontrada y un altar la recuerda, pero su voz y su inteligencia la apagaron un 21-S. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

La Policía Nacional investiga el origen del fuego y maneja como hipótesis inicial que pudo ser provocado

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este domingo 20 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este domingo 20 de septiembre

España va camino de convertirse en un desierto: “Como país no podemos renunciar a las renovables porque nos ha tocado la lotería y es la gran oportunidad del siglo XXI”

Los activistas climáticos Emilio Santiago, investigador del CSIC, y Héctor Tejero, político, hablan con ‘Infobae’ sobre su nuevo libro y el futuro de nuestro país en un mundo cada vez más cálido

España va camino de convertirse en un desierto: “Como país no podemos renunciar a las renovables porque nos ha tocado la lotería y es la gran oportunidad del siglo XXI”

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

El primer grupo latino de HYBE Latinoamérica, formado por cinco jóvenes de distintos países, actúa este fin de semana en la residencia de Shakira en Madrid

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

Cuevas, montañas y un queso de 37.000 euros: así es el pueblo asturiano que hay que visitar antes de que lo descubran todos

A los pies de los Picos de Europa, una aldea produce el queso de Cabrales más caro de la historia

Cuevas, montañas y un queso de 37.000 euros: así es el pueblo asturiano que hay que visitar antes de que lo descubran todos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas públicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Marruecos afronta unas elecciones en las que el rey Mohamed VI tiene la decisión final: el monarca elige al primer ministro

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

ECONOMÍA

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

DEPORTES

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”