Bustinduy: "Vamos a vigilar que las comunidades cumplan con la ley de dependencia"

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Barcelona, 20 sep (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asegura que una vez aprobadas las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad en el Congreso, el Gobierno se propone "hacer una labor de presión, de vigilancia y de exigencia sobre las comunidades autónomas para que cumplan".

En una entrevista que hoy publica La Vanguardia, el ministro argumenta que con esta reforma legal las autonomías tendrán ahora "el doble de recursos para la dependencia".

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A la pregunta de si puede suceder que algunas comunidades reduzcan su aportación al sistema, el ministro asegura que "no", y añade: "Por cada euro de menos que ponga una comunidad autónoma en dependencia, recibirá un euro de menos por parte de la administración general del Estado, con lo cual de ninguna de las maneras van a poder recortarlo".

"La parte que queda ahora es realizar una labor de presión, de vigilancia y de exigencia sobre las comunidades autónomas para que cumplan, ya que tienen el doble de recursos para la dependencia. Esta es una labor concertada, no solo de las administraciones y de los sindicatos que tienen que pelear para mejorar las condiciones laborales en el sector, sino del conjunto de la sociedad, que tiene que exigir sus derechos, que se hagan realidad", sostiene.

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El ministro considera que, con los mimbres que se han construido, España va a ser capaz "de construir un sistema de cuidados a la altura de lo que necesita la sociedad".

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente esta semana la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

La reforma amplía los servicios y prestaciones de los dependientes y personas con discapacidad, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.

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Tal como dijo el ministro hace unos días, con esta inyección económica al sistema "las listas de espera tienen que reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en el año 28".

Por otra parte, el ministro critica la reciente abstención del PSOE en la votación sobre la prohibición de compra de pisos a fondos de inversión, que tilda de "incomprensible”.

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Respecto a la oposición, ha criticado la actitud de la derecha y la ultraderecha en el contexto político actual: "Van de grandes patriotas, pero son siervos de quienes, como EE.UU. e Israel, no buscan el bien de España”, considera. EFE