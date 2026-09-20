Espana agencias

Bustinduy: "Vamos a vigilar que las comunidades cumplan con la ley de dependencia"

Guardar

Barcelona, 20 sep (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asegura que una vez aprobadas las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad en el Congreso, el Gobierno se propone "hacer una labor de presión, de vigilancia y de exigencia sobre las comunidades autónomas para que cumplan".

En una entrevista que hoy publica La Vanguardia, el ministro argumenta que con esta reforma legal las autonomías tendrán ahora "el doble de recursos para la dependencia".

PUBLICIDAD

A la pregunta de si puede suceder que algunas comunidades reduzcan su aportación al sistema, el ministro asegura que "no", y añade: "Por cada euro de menos que ponga una comunidad autónoma en dependencia, recibirá un euro de menos por parte de la administración general del Estado, con lo cual de ninguna de las maneras van a poder recortarlo".

"La parte que queda ahora es realizar una labor de presión, de vigilancia y de exigencia sobre las comunidades autónomas para que cumplan, ya que tienen el doble de recursos para la dependencia. Esta es una labor concertada, no solo de las administraciones y de los sindicatos que tienen que pelear para mejorar las condiciones laborales en el sector, sino del conjunto de la sociedad, que tiene que exigir sus derechos, que se hagan realidad", sostiene.

PUBLICIDAD

El ministro considera que, con los mimbres que se han construido, España va a ser capaz "de construir un sistema de cuidados a la altura de lo que necesita la sociedad".

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente esta semana la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

La reforma amplía los servicios y prestaciones de los dependientes y personas con discapacidad, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.

Tal como dijo el ministro hace unos días, con esta inyección económica al sistema "las listas de espera tienen que reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en el año 28".

Por otra parte, el ministro critica la reciente abstención del PSOE en la votación sobre la prohibición de compra de pisos a fondos de inversión, que tilda de "incomprensible”.

Respecto a la oposición, ha criticado la actitud de la derecha y la ultraderecha en el contexto político actual: "Van de grandes patriotas, pero son siervos de quienes, como EE.UU. e Israel, no buscan el bien de España”, considera. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a la Sanidad de Andalucía a indemnizar con 348.600 euros a una mujer que tuvo ictus tras una cirugía: los médicos no reaccionaron ante una “previsible” complicación

La paciente sufre importantes secuelas permanentes, incluyendo daño neuropsicológico, trastorno cognitivo y afasia motora

Condenan a la Sanidad de Andalucía a indemnizar con 348.600 euros a una mujer que tuvo ictus tras una cirugía: los médicos no reaccionaron ante una “previsible” complicación

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Detienen en Asturias a cinco jóvenes vinculados a la ultraderecha por agredir a una mujer trans: la amenazaron de muerte

Tres de ellos ya habían sido investigados y detenidos en 2025 por otros delitos de odio y discriminación

Detienen en Asturias a cinco jóvenes vinculados a la ultraderecha por agredir a una mujer trans: la amenazaron de muerte

El verano se termina (oficialmente), pero se niega a irse: las temperaturas vuelven a superar los 30 grados en un domingo de tiempo estable

El temporal que afectó a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, zonas de Andalucía, Baleares y Cataluña cederá por completo

El verano se termina (oficialmente), pero se niega a irse: las temperaturas vuelven a superar los 30 grados en un domingo de tiempo estable

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

La Policía Nacional investiga el origen del fuego y maneja como hipótesis inicial que pudo ser provocado

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas públicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Marruecos afronta unas elecciones en las que el rey Mohamed VI tiene la decisión final: el monarca elige al primer ministro

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

ECONOMÍA

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

DEPORTES

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”