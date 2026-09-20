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Acosta, Guevara y Quiles sentencian un fin de semana de neto color español

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- Pedro Acosta (KTM RC 16), Izan Guevara (Boscoscuro) y Máximo Quiles (KTM) han sentenciado con la victoria en sus respectivas categorías un fin de semana de neto color español en el Gran Premio de Austria de motociclismo disputado en el Red Bull de Spielberg.

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Pedro Acosta, que sufrió una caída durante los entrenamientos libres en la que dejó muy dañada su mejor moto, no dejó que ello le mermara y logró la primera victoria en la categoría de MotoGP, en su tercera temporada y de manera inapelable, al dominar la prueba una vez que superó a Jorge Martín (Aprilia RS-GP), hasta ver la bandera de cuadros, controlando las diferencias con sus rivales en todo momento.

El líder del equipo KTM aprendió del error que cometió en la carrera esprint del sábado, al despistarse al mirar el salpicadero de su moto para comprobar todos los parámetros de información, para cumplir a la perfección con las previsiones que le daban como favorito para la carrera austríaca, en el mejor escenario posible para la fábrica a la que representa, que tiene sus instalaciones principales a muy pocos kilómetros del trazado de Estiria.

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Desde que se apagó el semáforo rojo hasta que vio la bandera de cuadros, Pedro Acosta supo imponer su ritmo para cerrar una victoria que llevaba mucho tiempo buscando desde que llegó a MotoGP y eso que en la salida no se lo puso nada fácil su compatriota Jorge Martín (Aprilia RS-GP), autor de la 'pole position', que lideró durante algunos giros la competición, pero siempre con el de KTM controlando la situación y esperando el momento propicio para 'asestar' el golpe definitivo.

Martín no pudo hacer nada ante el ataque de Acosta y se tuvo que confirmar con el segundo puesto, por delante de su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi.

El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) acabó en la cuarta posición, por delante de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Ahora, en la provisional del mundial, Jorge Martín suma 306 puntos, doce más que Marc Márquez, que tiene 294 puntos, por los 264 de Marco Bezzecchi, que es tercero.

Martín no falló en esta ocasión en la salida, en la que Marc Márquez se vio sorprendido por el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), como también Acosta, que perdió una posición, aunque la recuperó antes de completarse el giro inicial y esperó paciente el momento idóneo para superar a Martín y lograr su primera victoria en MotoGP.

El español Izan Guevara (Boscoscuro) logró su segunda victoria de la temporada en Moto2, por delante del checo Filip Salac (Kalex) y el hispano colombiano David Alonso (Kalex), lo que le permite acercarse al líder del mundial, su compatriota Manuel González (Kalex), que fue cuarto.

González suma un total de 245,5 puntos, con Izan Guevara segundo con 210 puntos e Iván Ortolá en la tercera plaza, con 168,5 puntos.

Y eso que Manuel González fue el más rápido en la salida, pero al llegar a la complicada variante de las curvas 2A y 2B, el checo Filip Salac (Kalex) recuperó la primera posición que se había ganado con la 'pole position'.

Salac no duró demasiado como líder, presionado por los españoles Iván Ortolá (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), que le superaron antes de completarse el giro inicial y poco después, este último se puso al comando de la carrera al final de la primera vuelta y comenzó a marcar distancia con todos sus rivales.

Nadie pudo evitar la victoria de Guevara, mientras que por detrás y con el paso de las vueltas se fueron consolidando las posiciones con Filip Salac, David Alonso, Manuel González e Iván Ortolá completando las cinco primeras posiciones.

El español Máximo Quiles sumó su novena victoria de la temporada, la tercera consecutiva, en Moto3, un triunfo que le podría permitir ser matemáticamente campeón en la siguiente cita de la temporada, dentro de dos semanas en Motegi (Japón).

Quiles tiene 306 puntos en el campeonato, mientras que su rival más directo, David Almansa (KTM), se fue por los suelos en la octava vuelta y se quedó sin puntuar, por lo que se mantiene con 174 puntos, igualado con Brian Uriarte, que fue segundo, y superado por Álvaro Carpe (KTM), que con la tercera posición en Spielberg asciende al segundo puesto del campeonato, con 175 puntos.

El líder del campeonato cuenta con 131 puntos de ventaja sobre Carpe y 132 respecto de Almansa y Uriarte, por lo que de llegar a los 150 puntos de ventaja en la carrera japonesa sobre su inmediato perseguidor, matemáticamente sería campeón a falta seis grandes premios para el final de la temporada.

La carrera estuvo dominada inicialmente por David Almansa (KTM), quien en la octava vuelta cometió un error en la variante de las curvas 2A y 2B que le hizo acabar por los suelos y entregó en bandeja la victoria a un Máximo Quiles que no cometió errores hasta ver la bandera de cuadros. EFE

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