Abascal activa el modo electoral y regresa a la calle con el foco en la crisis de Ceuta

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Belén Gil Orantos

Madrid, 20 sep (EFE).- Sin elecciones aún convocadas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha activado ya la maquinaria electoral y ha regresado a la calle pidiendo el voto para su partido con la inmigración como base de un discurso amplificado ahora por la crisis de Ceuta.

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A la espera de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llame a las urnas - su mandato concluye a mediados de julio del próximo año-, Abascal ha iniciado el nuevo curso político con la vista puesta en las generales.

Unos comicios que, según coinciden en apuntar la mayoría de las encuestas de los últimos meses, podrían llevar por primera vez a Vox al Gobierno de la mano del PP.

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Con esas previsiones demoscópicas, la dirección del partido ha pulsado el botón de la maquinaria electoral y embarcado a su líder en un nuevo periplo para llevar en primera persona su mensaje al mayor número posible de ciudades y pueblos.

Una estrategia que ya puso en marcha en el ciclo electoral autonómico del pasado curso político y que tan buenos resultados le dio: entró en los gobiernos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía en coalición con los populares.

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Fuentes de Vox han confirmado a Efe que se seguirá el mismo planteamiento de presencia constante de Abascal en actos, mítines, y declaraciones ante los medios de comunicación durante los próximos meses, en los que además de generales, se celebrarán comicios municipales, así como autonómicos en una decena de comunidades.

En sus primeras salidas de este jueves a Lérida y el viernes a Tarragona y Barcelona, ha centrado sus intervenciones en la crítica situación que atraviesa Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes entre los pasados 30 y 31 de julio.

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Unos hechos que le están permitiendo poner en primera línea del discurso político su bandera contra la inmigración irregular, que agita desde sus orígenes, exigiendo deportaciones y expulsiones de inmigrantes - 'remigración' en su terminología-, militarización de las fronteras y rechazo a que las comunidades acojan a los menores llegados a la ciudad autónoma.

"Hoy nos estamos jugando nuestra libertad frente a la invasión y frente a la islamización", afirmaba en tono épico Abascal el viernes en Barcelona.

Conceptos como 'remigración', 'invasión migratoria', 'traición' o 'soberanía nacional' se repetirán así estos meses en boca del líder de Vox y de sus representantes públicos, así como en las redes sociales, donde la formación sigue creciendo en seguidores.

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Junto a ellos volverán a primera línea de sus mensajes la 'prioridad nacional' en el acceso a los recursos públicos y 'desregulación' para reducir la burocracia administrativa de las que tanto se habló en los pactos autonómicos. EFE