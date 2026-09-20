35–29. El Ciudad Real logra su primer triunfo de la temporada

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Ciudad Real, 20 sep (EFE).- El BM Caserío Ciudad Real consiguió este domingo su primer triunfo de la temporada, contra el Horneo Eón Alicante (35-29), en un partido en el que los de Santi Urdiales, que siempre fueron por delante, firmaron una actuación coral.

El partido fue igualado en los primeros compases, con ventajas mínimas del Caserío, intenso en defensa 6-0, con gran movilidad de piernas, bien secundado por las paradas del meta Juan Bar.

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Pasado el minuto 5, el Caserío logró una diferencia de 4 goles (6-2) que el Alicante corto con un parcial 1-4 para ponerse a un tanto.

El Caserío reaccionó de inmediato. Comenzó a defender con más intensidad, aumentó su ventaja hasta los 6 goles (17-11, m.24) y llegó al descanso con un 20-13 a su favor.

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Tras el paso por vestuarios, el duelo subió en intensidad, con buenas acciones por parte de ambos equipos. El marcador se mantuvo con ventajas claras de los locales, pero un arreón del conjunto alicantino le sirvió para acercarse a cuatro (30-26) en el minuto 53.

Urdiales pidió un tiempo muerto. Sus jugadores volvieron a aplicarse en defensa, el portero Juan Bar estuvo acertado y en ataque Sergi Mach, Sergio López y Javi Domingo acabaron de cerrar el partido con un parcial 5-3 para poner el definitivo 35-29.

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- Ficha técnica:

35 - Caserío Ciudad Real (20+15): Juan Bar (P), Sergi Mach (5), Jorge Maqueda (4), Nacho Plaza (4), Sergio López (4), Aitor Albizu (4), David Cadarso (5, 2p) -siete inicial-, Santi Giovagnola (PS), Thorgils Jon Svoelu (-), Odi Omeriragic (2), Alonso Moreno (1), Pedro Sosa (1), Javi Domingo (2), Sergio Casares (1), Juan Gull (2) y Alonso Alarcón (-).

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29 – Horneo Eón Alicante (13+16): Pau Guitart (P) (1), Iván Montoya (5), Javier Borragán (1), Daniel Reinante (5, 1p), Juan Carlos Sempere (2), James Parker (1), Adrian Sánchez (4, 3p) -siete inicial-, Roberto Domenech (PS), Fabio Lopes (-), José Oliver (-), Augusto Moreno (1), Lautaro Robledo (2), Eduardo Escobedo (2), Carles Asensio (-), Aarón Gutiérrez (1), Rafael Oliveira (2), Hamsa Walid (2) y Darko Dimitrievski (-).

Árbitros: Lorena García Gil y Andrés Rosendo López. Excluyeron a los locales Jorge Maqueda, Alonso Moreno y Aitor Albizu, en una ocasión, y en dos a Pedro Sosa y a Sergio Casares; y a los visitantes Roberto Domenech, Carles Asensio, Adrian Sánchez y Augusto Moreno. Expulsaron en el minuto 12:20 al islandés Thorgils Jon Svoelu, del BM Caserío.

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Marcador cada cinco minutos: 4-2, 7-4, 11-7, 13-10, 18-12, 20-13 (primera parte); 22-16, 26-18, 27-21, 30-24, 32-26 y 35-29.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Liga Asobal disputado en el Pabellón Quijote Arena de Ciudad Real ante 3.410 espectadores. EFE

an/ism