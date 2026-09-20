Espana agencias

35–29. El Ciudad Real logra su primer triunfo de la temporada

Guardar

Ciudad Real, 20 sep (EFE).- El BM Caserío Ciudad Real consiguió este domingo su primer triunfo de la temporada, contra el Horneo Eón Alicante (35-29), en un partido en el que los de Santi Urdiales, que siempre fueron por delante, firmaron una actuación coral.

El partido fue igualado en los primeros compases, con ventajas mínimas del Caserío, intenso en defensa 6-0, con gran movilidad de piernas, bien secundado por las paradas del meta Juan Bar.

PUBLICIDAD

Pasado el minuto 5, el Caserío logró una diferencia de 4 goles (6-2) que el Alicante corto con un parcial 1-4 para ponerse a un tanto.

El Caserío reaccionó de inmediato. Comenzó a defender con más intensidad, aumentó su ventaja hasta los 6 goles (17-11, m.24) y llegó al descanso con un 20-13 a su favor.

PUBLICIDAD

Tras el paso por vestuarios, el duelo subió en intensidad, con buenas acciones por parte de ambos equipos. El marcador se mantuvo con ventajas claras de los locales, pero un arreón del conjunto alicantino le sirvió para acercarse a cuatro (30-26) en el minuto 53.

Urdiales pidió un tiempo muerto. Sus jugadores volvieron a aplicarse en defensa, el portero Juan Bar estuvo acertado y en ataque Sergi Mach, Sergio López y Javi Domingo acabaron de cerrar el partido con un parcial 5-3 para poner el definitivo 35-29.

- Ficha técnica:

35 - Caserío Ciudad Real (20+15): Juan Bar (P), Sergi Mach (5), Jorge Maqueda (4), Nacho Plaza (4), Sergio López (4), Aitor Albizu (4), David Cadarso (5, 2p) -siete inicial-, Santi Giovagnola (PS), Thorgils Jon Svoelu (-), Odi Omeriragic (2), Alonso Moreno (1), Pedro Sosa (1), Javi Domingo (2), Sergio Casares (1), Juan Gull (2) y Alonso Alarcón (-).

29 – Horneo Eón Alicante (13+16): Pau Guitart (P) (1), Iván Montoya (5), Javier Borragán (1), Daniel Reinante (5, 1p), Juan Carlos Sempere (2), James Parker (1), Adrian Sánchez (4, 3p) -siete inicial-, Roberto Domenech (PS), Fabio Lopes (-), José Oliver (-), Augusto Moreno (1), Lautaro Robledo (2), Eduardo Escobedo (2), Carles Asensio (-), Aarón Gutiérrez (1), Rafael Oliveira (2), Hamsa Walid (2) y Darko Dimitrievski (-).

Árbitros: Lorena García Gil y Andrés Rosendo López. Excluyeron a los locales Jorge Maqueda, Alonso Moreno y Aitor Albizu, en una ocasión, y en dos a Pedro Sosa y a Sergio Casares; y a los visitantes Roberto Domenech, Carles Asensio, Adrian Sánchez y Augusto Moreno. Expulsaron en el minuto 12:20 al islandés Thorgils Jon Svoelu, del BM Caserío.

Marcador cada cinco minutos: 4-2, 7-4, 11-7, 13-10, 18-12, 20-13 (primera parte); 22-16, 26-18, 27-21, 30-24, 32-26 y 35-29.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Liga Asobal disputado en el Pabellón Quijote Arena de Ciudad Real ante 3.410 espectadores. EFE

an/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Grand Coral: así se construyó la operación inmobiliaria en México que llega a juicio en España más de 10 años después

El proceso aborda la financiación de un desarrollo turístico en la Riviera Maya con apoyo de Bancaja y Banco de Valencia, bajo sospecha de trasladar el riesgo a las entidades

Grand Coral: así se construyó la operación inmobiliaria en México que llega a juicio en España más de 10 años después

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

El último estudio de CaixaBank Research sitúa la subida en un 12,5% interanual, con una media de 2.355 euros el metro cuadrado, un máximo histórico impulsado por la escasez de oferta frente a una demanda que no cede

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

Enfrentamiento entre los vecinos de la isla poblada más pequeña de España: una asociación intenta frenar su independencia de Alicante

Alrededor de sesenta vecinos presentaron un recurso para proclamarse formalmente como una entidad local menor en abril, pero ahora el resto de habitantes denuncian que esta propuesta viene de personas que “son de fuera de Tabarca”

Enfrentamiento entre los vecinos de la isla poblada más pequeña de España: una asociación intenta frenar su independencia de Alicante

Rania de Jordania desafía el protocolo al no quitarse las gafas de sol en una recepción en Praga: ya lo hizo en el funeral del rey Harald

La consorte del rey Abdalá II se presentó ante el presidente checo con el rostro cubierto, pese a lo que recomiendan las normas de etiqueta

Rania de Jordania desafía el protocolo al no quitarse las gafas de sol en una recepción en Praga: ya lo hizo en el funeral del rey Harald

Paloma Huertas, psicóloga, explica cuándo el aislamiento en jóvenes empieza a ser un peligro: “El fenómeno suicida es muy complejo y la capacidad de predicción, limitada”

Paloma Huertas Maestre, terapeuta del FEATF, detalla para ‘Infobae’ cómo hay que acercarse y proteger a un menor con pensamientos suicidas

Paloma Huertas, psicóloga, explica cuándo el aislamiento en jóvenes empieza a ser un peligro: “El fenómeno suicida es muy complejo y la capacidad de predicción, limitada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

Pedro Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

Puigdemont considera que Ceuta y Melilla son “ciudades dentro de Marruecos” e invita a sus ciudadanos a decidir su soberanía en un referéndum

El juez Calama lleva tres meses esperando las explicaciones que Zapatero le prometió “en una semana” sobre las joyas de 1,3 millones encontradas en su despacho

Un juzgado de Ceuta investiga las denuncias de ocho menores migrantes por presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas en un centro de acogida

ECONOMÍA

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

Pescado, huevos, fresas y naranjas, entre los alimentos que más han subido sus precios en el último año: las bayas frescas lideran la lista

El diésel ya es casi un 70% más caro desde el inicio de la guerra de Irán: las rebajas fiscales que han contenido el aumento pueden expirar en octubre

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: comienza la segunda parte en un partido en el que reina la polémica

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: comienza la segunda parte en un partido en el que reina la polémica

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

La RFEF suspende el partido amistoso entre España y México en Ceuta

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”