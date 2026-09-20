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0-3. El Deportivo Abanca se estrena en Granada con su primera victoria del curso

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Granada, 20 sep (EFE).- El Deportivo Abanca logró esté domingo su primera victoria de la temporada al golear por 0-3 al Granada, que sufre su tercera derrota en cuatro jornadas de la Liga F Moeve, con un doblete de la brasileña Millene Cabral en la primera mitad y un tanto en la recta final de la argentina Sofía Domínguez.

El equipo coruñés salió muy fuerte al partido y generó cuatro ocasiones claras en apenas ocho minutos, que no acabaron en gol por culpa del palo y de la guardameta local Laura Sánchez, hasta que en el minuto 9 Millene no perdonó y abrió el marcador al rematar de primeras en un córner.

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Las granadinistas tuvieron una capacidad de reacción mínima y, encima, se vieron perjudicadas por la anulación de un penalti pitado, en primera instancia, a su favor a la media hora por un golpe de Elena Vázquez a Bárbara López. Sin embargo, la colegiada corrigió luego su decisión tras revisar la acción en el monitor a pie de campo a instancias del Deportivo.

La presión alta de las gallegas imposibilitaba el habitual fútbol combinativo del Granada y les permitía seguir creando peligro, hasta el punto de que en el minuto 26 llegó el 0-2, marcado también por la brasileña Millene.

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Mejoró el Granada en la segunda parte con cambios ofensivos, pero el Deportivo Abanca se defendió con orden y la meta portuguesa Inés Pereira solventó muy bien el poco trabajo que tuvo.

En los minutos finales, el cuadro coruñés gozó de varias ocasiones claras para poder conseguir una victoria más abultada y, ya en el tiempo añadido, amplió el marcador con el 0-3 final en un contragolpe culminado con calidad por la argentina Sofía Domínguez.

- Ficha técnica:

0 - Granada: Laura Sánchez; Sanmartín, Teresa (Raquel, min. 46), Jenni López (Álvarez, min, 85), Jujuba, Paula (Zafra, min, 65), Miñambres, Leles, Guridi, Vera Molina (Miku, min. 46), Bárbara (Ainhoa, min. 81).

3 - Deportivo Abanca: Inés Pereira; Vega, Elena Vázquez, Adriana, Caracas (Novo, min. 88), Redru, Pardo (Sofía Domínguez, min. 77), Olaya (Monteagudo, min. 88), Pizarro, Rivas (Michi, min. 77), Millene (Hernández, min. 70).

Goles: 0-1, MIN.9: Millene. 0-2, MIN.26: Millene. 0-3, MIN. 94: Sofía Domínguez.

Árbitra: Elisabeth Calvo (Comité Madrileño). Mostró cartulina amarilla a las locales Miñambres (min. 49+), Jujuba (min. 59) y Sanmartín (min. 63), y por parte visitante a Hernández (min. 72).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F Moeve disputado en la Ciudad Deportiva Granada CF ante apenas dos centenares de espectadores. EFE

jag/cc/og

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