Terzic introduce tres cambios y Quique cuatro, con Mariano en punta

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Bilbao, 19 sep (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, ha introducido tres cambios en el once inicial respecto al que alineó el pasado sábado frente al Elche para enfrentarse a un Deportivo Alavés en el que Quique Sánchez Flores ha variado a cuatro futbolistas en relación al choque ante el Valencia.

En el equipo rojiblanco Johaneko, Paredes y Jauregizar, que ya iban a ser titulares el miércoles en Valencia en el partido finalmente aplazado contra el Levante, ocupan las posiciones de Areso, Yeray y Gerenabarrea.

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El Athletic, en consecuencia, juega con Unai Simón; Johaneko, Paredes, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Navarro, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Por su parte Quique Sánchez Flores ha dejado en el banquillo a Angel Perez, Blanco, Denis Suárez y Toni Martínez para dar entrada a Jony, Protesoni, Guevara y Mariano.

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El once del Alavés es el formado por Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Jony; Pablo Ibáñez, Guevara, Protesoni, Abde Rebbach; Toni Martínez y Mariano. EFE

ibn/og