Temas del día de EFE España del sábado 19 de septiembre de 2026 (13.30h)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Cincuenta días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el Gobierno sigue trabajando para levantar lugares de acogida temporal y tramitar los procesos administrativos correspondientes, mientras varios miles continúan en los asentamientos de las playas de Benítez y el Trampolín por falta de plazas.

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Ceuta - Unos 1.700 migrantes pasan su primera noche en el centro de acogida del Puerto de Ceuta.

Madrid - El PP cita de nuevo al Senado a los ministros que no acudieron en agosto a sus comisiones.

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CUMBRE IBEROAMERICANA

Madrid - El Gobierno espera en Madrid al grueso de líderes iberoamericanos y confirma ya una decena

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022419183 )

PARTIDOS PSPV

Alicante - Torró: Feijóo es un mal virus que ha infectado la política española y a sus dirigentes

Alicante - Morant: La resignación es la primera victoria de la derecha, nosotros no nos resignamos

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ESPAÑA LÍBANO

Madrid - 20 años de España en Líbano: más de 30.000 cascos azules en la misión más longeva.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8002344212 )

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La electricidad se dispara en el mercado mayorista en un mes caluroso, con el gas al alza

(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023093391 )

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - La inteligencia artificial "se nos va de las manos", pero ¿cómo y de qué manos?

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SUMISIÓN QUÍMICA

Madrid - Un 'hielo' inteligente como escudo tecnológico contra la sumisión

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Carmen Machi recoge el Premio de Cinematografía: "El cine me ha dado una vida maravillosa"

Nitya López Saitua debuta con 'Simulacro', una recreación de la ruptura de sus padres

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CÓMIC NOVEDADES

Madrid - 'Relaciones peligrosas', un cómic sobre el desmantelamiento de la ciencia en la dictadura

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Aumentan las temperaturas máximas y remite el temporal de lluvias en España

- La provincia de Alicante, en alerta naranja por lluvias y tormentas

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SAN MATEO

Logroño - Un año más varios miles de personas asisten al inicio de las Fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana con el disparo del cohete desde el balcón del Ayuntamiento de Logroño, con el que se inician seis días con más de 350 actos, entre los que figuran cuatro sesiones nocturnas de fuegos artificiales y conciertos protagonizados por El Drogas, Efecto Pasillo y Maldita Nerea, entre otros.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Alicante.- PARTIDOS PSPV.- La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, inaugura la conferencia política de los socialistas valencianos, bajo el lema 'Recuperar lo que importa'. Universidad (Texto) (Foto)

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10:45h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- El secretario general de Junts, Jordi Turull, atiende a los periodistas acompañado por el candidato del partido en Barcelona, Jordi Martí. Plaça de SAnts (carrer de Sants - carrer d'Antoni Capmany) (Texto).

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS MÁS MADRID.- Las portavoces de Más Madrid Mónica García y Rita Maestre participan en el primer 'puerta a puerta' del curso, en Puente de Vallecas. Plaza de Puerto Rubio. (Texto)

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12:00h.- Rivas-Vaciamadrid (Madrid).- PARTIDOS PSOE.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, participa en la clausura de la Asamblea Local de Juventudes Socialistas de Rivas-Vaciamadrid. Casa de las Asociaciones.

12:45h.- Utrera (Sevilla).- PARTIDOS PP.- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, clausura la Intermunicipal del PP de Sevilla. Monasterio de Consolación, Paseo de Consolación.

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ECONOMÍA

12:00h.- Barcelona.- ECONOMÍA GIRONA.- La consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, pronuncia la conferencia 'Dos años construyendo el futuro. Cataluña y Girona: motores económicos de la Euroregión PM'. Auditori del Palau de Congressos de Girona. (Texto)

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SOCIEDAD

11:00h.- Víznar (Granada).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Acto de entrega a familiares de los restos de las últimas víctimas exhumadas en el Barranco de Víznar. Parque de la Libertad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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11:30h.- Madrid.- PANDAS MADRID.- Zoo Aquarium de Madrid celebra el sexto cumpleaños de Jin Xi y Zhu Yu, única pareja de pandas gigantes de España. Casa de Campo, s/n.

12:00h.- Logroño.- SAN MATEO.- Comienzan las Fiestas de San Mateo y de la Vendimia de La Rioja con el disparo del cohete desde el Ayuntamiento de Logroño. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

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12:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Colectivos antirracistas de Madrid convocan una concentración por Ceuta. Puerta del Sol.

13:00h.- Sanxenxo (Pontevedra).- REY JUAN CARLOS.- El rey emérito Juan Carlos I afronta la segunda jornada de la regata que lleva su nombre. Real Club Náutico. (Texto) (Foto) (Vídeo).

17:00h.- Oviedo.- DÍA AMÉRICA.- Las calles de Oviedo acogen el tradicional desfile del Día de América en Asturias, Fiesta de Interés Turístico Nacional. (Foto)

19:00h.- Oviedo.- AGRESIÓN OVIEDO.- Concentración convocada por AMA Asturies y el colectivo Fiestes Populares contra las declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sobre la agresión del pasado jueves en San Mateo. Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El Festival de Cine de San Sebastián celebra su 74 edición, que será la despedida como director de José Luis Rebordinos.

10:00h.- Pamplona.- MODA SOSTENIBLE.- La Plaza del Castillo acoge una jornada dedicada a la moda sostenible con exposición y venta de artículos, un desfile de moda y otras actividades paralelas. Plaza del Castillo.

10:30h.- Madrid.- MODA MADRID.- El talento de diseñadores emergentes cierra este sábado con la pasarela EGO en la que desfilarán las propuestas de los estudiantes de la Universidad de Nebrija, Apolineo Studio, Biyeyemete, Cotes, Isabel is my Name, Karla Aguilar y Miss Take Campus Universidad Nebrija - Paseo de S. Fco. de Sales, 48. (Texto)

10:35h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'La esposa perfecta', con la participación de su protagonista, Naomi Watts, que recibirá el segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián (photocall 10:05h). Kursaal. Sala de ruedas de prensa. (Texto) (Foto).

12:00.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asiste a la recepción organizada por Netflix, en el marco del 74º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el Hotel María Cristina, en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

12:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Entrega del IV Premio Gure Zinema a la actriz Patricia López Arnaiz. Kursaal. Club de prensa. (Texto).

12:00h.- San Sebastián.- PREMIO CINEMATOGRAFÍA.- La actriz Carmen Machi recibe el Premio Nacional de Cinematografía 2026 de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, Tabakalera. (Texto) (Foto)

13:55h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película '5 minutos más' de Javier Ruiz Caldera, que compite en la Sección Oficial del 74 Festival de San Sebastián (photocall 13:25h). Kursaal. Sala de ruedas de prensa. (Texto) (Foto)

17:30h.- Madrid.- TOROS MADRID.- PACMA convoca la manifestación Misión Abolición 2026 para exigir el fin de la tauromaquia en Madrid. Puerta del Sol.

18:00h.- Palma.- NIT DE L'ART.- La Nit de l'Art que organiza la asociación de galeristas Art Palma Contemporani celebra su 30º aniversario.

18:00h.- Salamanca.- TOROS SALAMANCA.- Quinto festejo de la feria taurina de Salamanca, con toros de Sánchez y Sánchez para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso. Plaza de toros de La Glorieta. (Texto) (Foto)

18:00h.- Los Silos (Tenerife).- MÚSICA FESTIVAL BOREAL.- Conciertos de Daddy G (miembro fundador de Massive Attack), Aterciopelados, Imarhan, Throes + The Shine, Fuensanta, Josyara, Candeleros y La Terrorista del Sabor en el Festival Boreal. Explanada del aparcamiento del centro histórico.

18:30h.- Murcia.- TOROS MURCIA.- Toros de El Parralejo para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Marco Pérez. La Condomina. (Foto)

19:10h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Los miserables' de Fred Cavayé , que compite en la Sección Oficial del 74 Festival de San Sebastián. Kursaal. Sala de ruedas de prensa. (Texto)

20:00h.- Tazacorte (La Palma).- MÚSICA LAURA PAUSINI.- Conciertos de la cantante italiana Laura Pausini y la cantante argentina Nathy Peluso en el Isla Bonita Love Fest de La Palma. Puerto.

20:30h.- Vega de Río Palmas.- MÚSICA CANARIA.- Encuentro de solistas de música canaria con motivo de las fiestas la Virgen de la Peña, en el que participan Patricia Muñoz, de Tenerife; Iván Quintana y Mariví Cabo, de Gran Canaria; Ciro Corujo, de Lanzarote; y Esteban Ramírez y Marey Martín, de Fuerteventura. Plaza de Nuestra Señora de la Peña.

22:00h.- Sevilla.- PACO CANDELA.- El cantante aljarafeño Paco Candela cumple este año su 30 aniversario de carrera musical, una efemérides que incluye varios acontecimientos compartidos del artista con su público y, entre ellos, su concierto en el conjunto histórico Pozo 5 de Villanueva del Río y Minas (Sevilla). Recinto Pozo 5, Villanueva del Río y Minas.

22:00h.- Melilla.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de Rosario Flores por el Día de Melilla. Plaza de las Culturas.

EFE

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