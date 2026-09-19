Se elevan a 15 las aeronaves activadas para el incendio en Ayamonte (Huelva)

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(Actualiza la NA6121 con más datos)

Huelva, 19 sep (EFE).- El Plan Infoca ha elevado a 15 el número de aeronaves activadas para la extinción del incendio forestal declarado esta tarde en el paraje Pedraza del término municipal de Villablanca, en la provincia de Huelva, que posteriormente ha sido localizado en Ayamonte.

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Según ha informado el Infoca, trabajan por aire: un helicóptero ligero, cuatro semipesados, dos pesados y uno de mando; además de cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Por tierra el dispositivo se ha ampliado hasta los 130 efectivos: once grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de Incendios Forestales (Brica), siete técnicos de Operaciones y un equipo de mando; además de tres autobombas y dos buldóceres.

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También se ha activado la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

En un audio remitido a los medios de comunicación, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ayamonte, Juan Francisco Cobo, ha informado de la activación del Plan de Emergencia Municipal por el incendio declarado en el paraje Pedraza.

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"Desde el Ayuntamiento estamos colaborando con los equipos de Emergencia y personados en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado en el Parque de Bomberos de Villablanca y siguiendo la evolución del incendio a la espera de datos concretos y confiando en que los trabajos de los equipos de extinción y la dirección del viento, que acaba de cambiar a Sur impida que el fuego pueda afectar a zonas pobladas", ha indicado.

Por su parte, desde el 112 se ha informado del corte de la A-499 entre los kilómetros 1 y 17.

Tras originarse el fuego, inicialmente, se enviaron a la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones y dos autobombas, por tierra, y un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

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Posteriormente, el dispositivo terrestre se ha ampliado hasta estar formado por 73 efectivos: dos Bricas, siete grupos de bomberos forestales, tres autobombas, y técnicos de Operaciones.

Por aire, después aumentaron hasta las ocho aeronaves: dos helicópteros semipesados, uno pesado, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

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Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se informó de que el incendio se ha declarado en la carretera A-499, entre Ayamonte y Villablanca, en una zona de monte bajo y jara.

Este servicio activó efectivos del Parque de Ayamonte con cuatro bomberos y dos camiones de extinción, una bomba rural pesada y una bomba forestal pesada. EFE

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lra/fs/jlp