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Se elevan a 14 las aeronaves activadas para combatir el incendio de Huelva

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Huelva, 19 sep (EFE).- El Plan Infoca ha elevado a 14 el número de aeronaves activadas para la extinción del incendio forestal declarado esta tarde en el paraje Pedraza del término municipal de Villablanca, en la provincia de Huelva, que posteriormente ha sido localizado en Ayamonte.

Según ha informado el Infoca, trabajan por aire un helicóptero ligero, cuatro semipesados y dos pesados, además de cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

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Por tierra el dispositivo se ha ampliado hasta los 130 efectivos: once grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de Incendios Forestales (Brica), siete técnicos de Operaciones y un equipo de mando; además de tres autobombas.

También se ha activado la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Tras originarse el fuego, inicialmente, se enviaron a la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones y dos autobombas, por tierra; y un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

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Posteriormente, el dispositivo terrestre se ha ampliado hasta estar formado por 73 efectivos: dos Bricas, siete grupos de bomberos forestales, tres autobombas, y técnicos de Operaciones.

Por aire, después aumentaron hasta las ocho aeronaves: dos helicópteros semipesados, uno pesado, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se informó de que el incendio se ha declarado en la carretera A-499, entre Ayamonte y Villablanca, en una zona de monte bajo y jara.

Este servicio activó efectivos del Parque de Ayamonte con cuatro bomberos y dos camiones de extinción, una bomba rural pesada y una bomba forestal pesada. EFE

lra/fs/jlp

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