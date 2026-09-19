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Sánchez Flores: “Hoy no jugaba la unidad dos, jugó la unidad del Alavés”

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Bilbao, 19 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, reivindicó tras el empate de su equipo en San Mamés con un once en el que presentaba varios cambios de calado, la competitividad de sus futbolistas a los que se negó a calificar como "unidad dos".

“El valor de un entrenador se debería medir en la cantidad de jugadores que uno es capaz de mejorar su valor durante la temporada. Entonces, no estamos dispuestos a perder jugadores”, añadió en este mismo sentido en la sala de prensa de 'La Catedral'.

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Sobre la alineación diseñada para este partido, Sánchez Flores explicó que “es un tipo de jugador de un corte más defensivo, de saber ocupar bien los espacios, saber defender los espacios, ocupar el área en defensa…”.

Buena parte de su plan de partido pasaba por esa fortaleza defensiva y por “quitarle energía a Nico y a Sancet, que nos parecía que pasaba por ahí parte del éxito del contrario”.

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El empate permite al conjunto vitoriano salir de una racha de dos derrotas consecutivas. “Cortar las dinámicas de derrotas está muy bien. Es muy agobiante que, de repente, perder dos partidos seguidos se pueda convertir en una dinámica un poco triste”, incidió.

Para el técnico del Alavés, una de las claves en este derbi fue que “hemos recuperado el rigor de las primeras jornadas, y eso nos da mucha vida”. La contrapartida fue que su equipo se mostró romo en la faceta ofensiva, algo que explicó aludiendo que “el Athletic es un equipo que cuando te domina te deja muy poca posibilidad luego de atacar”. EFE

FRC/apa

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