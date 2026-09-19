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Romero, "convencido" de sumar los primeros 3 puntos ante un "histórico" que remontará

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Ceuta, 19 sep (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, se mostró "convencido", en vísperas de la visita del Real Valladolid al Alfonso Murube, de que su equipo sumará sus primeros puntos de la temporada con un triunfo ante un "histórico" que tampoco ha empezado bien pero que al final, no va a "estar abajo" en la tabla.

El técnico sevillano reconoció este sábado en rueda de prensa que los resultados marcan una realidad incontestable y, aunque defendió la evolución mostrada por su equipo, dijo que "la realidad" es que llevan "cero puntos".

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Sin embargo, consideró que el conjunto caballa está ofreciendo “una mejor imagen” que la pasada campaña a estas alturas, cuando acumulaba cuatro puntos, y puso como ejemplo la última derrota en Burgos (3-1) en el que calificó como "“probablemente el mejor partido” de la AD Ceuta como visitante en sus dos temporadas en Segunda División.

También sostuvo que en el Alfonso Murube han hecho méritos para obtener mejores resultados. “Tengo un hilo de esperanza y de confianza porque me gustan más las cosas que está haciendo este equipo que incluso en las cinco primeras jornadas de la temporada pasada”, aseveró.

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Romero, sin precisar los nombres de los jugadores que no estarán disponibles, señaló que llegan al partido del domingo con numerosas bajas. Así, no podrá contar por lesión con Anuar Tuhami, Marino Illescas, Kialy Koné, Adrián Lapeña, Kenneth Mamah, Álex Petxarromán y Cédric Teguia.

Además, el extremo Edgar Sevikyan se encuentra concentrado con la selección de Armenia, si bien el técnico confirmó que el defensa Albert Caparrós, 'Capa', regresa tras cumplir sanción y mantiene la duda del lateral Carlos Redruello, 'Redru', por problemas físicos.

Sobre el Valladolid, advirtió de que su situación actual en la clasificación, decimoctavo con 4 puntos, no refleja el potencial de un club “histórico” y recordó que la pasada temporada fue capaz de derrotar al Ceuta en los dos enfrentamientos.

“No creo que el Valladolid vaya a estar abajo”, afirmó Romero, quien pidió esperar al tramo final de la competición porque “los logros y los premios hay que dejarlos para mayo”, y dijo que, a pesar de la mala racha, el Ceuta "va a seguir jugando igual, va a seguir atacando y queriendo llegar con mucha gente”, además de confiar en la mejoría defensiva.

El centrocampista francés Yann Bodiger, que en las últimas jornadas ha tenido que actuar como central condicionado por las bajas, también reconoció la necesidad de reaccionar tras cinco derrotas consecutivas. “Somos conscientes de que hay que puntuar ya y de que lo que vale ahora mismo en la clasificación son los puntos”, recalcó. EFE

jmr/cc/apa

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