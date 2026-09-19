Prisión para dos detenidos por la pelea con armas blancas en Lleida que dejó seis heridos

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Barcelona, 19 sep (EFE).- El titular del juzgado de guardia de Lleida ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos detenidos por su supuesta participación en una pelea con armas blancas en Lleida que dejó seis heridos el pasado miércoles.

La causa está abierta por homicidio en grado de tentativa o lesiones, ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un mensaje en X.

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La pelea se produjo el pasado miércoles a las 7 de la mañana en la plaza de los Pagesos y en ella participaron unas 12 personas, que se persiguieron hasta la zona de Gardeny.

El mismo día los Mossos detuvieron a un hombre de 22 años y el día siguiente a otro de 24 años por su presunta relación con la reyerta.

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Tras la pelea, el Ayuntamiento de Lleida anunció que avanzaría al lunes de la celebración de la Junta Local de Seguridad, en la que participará la consellera de Interior, Núria Parlon. EFE